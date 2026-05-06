종합특검, ‘디올백 수사 무마 의혹’ 대검·법무부 압색
검찰의 ‘디올백 수사 무마’ 의혹을 들여다보고 있는 2차 종합특별검사팀이 대검찰청과 법무부를 강제수사했다. 앞서 서울중앙지검과 대검에서 PC를 확보하고 전직 검찰 지휘부를 연달아 수사 선상에 올린 데 이어 수사망을 넓혀가는 양상이다.
6일 법조계에 따르면 종합특검은 이날 오전 서울 서초구 대검과 경기도 과천 법무부에 대한 압수수색에 착수했다. 김건희 여사가 최재영 목사로부터 명품 가방을 받은 사건 관련 수사를 검찰 지휘부가 무마했다는 의혹과 관련해서다.
종합특검은 지난 10일에는 대검 검찰총장실을 압수수색해 심우정 전 총장이 사용하던 PC를 확보했다. 그에 앞서 지난달 2일에는 서울중앙지검과 대검을 압수수색해 수사 관계자들이 쓰던 PC 10여대를 손에 넣었다. 이원석 전 검찰총장과 송경호 전 서울중앙지검장을 출국금지 조처하기도 했다.
앞서 인터넷 매체 ‘서울의소리’는 2022년 9월 13일 최 목사가 김 여사에게 300만원 상당의 디올백을 건네는 장면이 담긴 영상을 2023년 11월 공개했다. 이어 같은 해 12월에는 윤석열 전 대통령 부부를 청탁금지법 위반 및 뇌물수수 혐의로 고발했으나, 검찰은 2024년 10월 이를 최종적으로 불기소 처분했다. 직무 관련성, 대가성이 없다는 이유였다.
이후 출범한 3대 특검(내란·김건희·순직해병 특검) 수사 과정에서 김 여사가 2024년 5월 박성재 당시 법무부 장관에게 메시지를 보내 자신의 수사 진행 상황을 물은 정황이 드러나면서 수사 무마 의혹이 일었다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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