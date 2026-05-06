시사 전체기사 [속보] 7000피 돌파 코스피, 6.5% 급등 7384로 장마감 입력:2026-05-06 15:39 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 코스피가 7000을 돌파한 6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 축하 세리머니를 하고 있다. 연합뉴스[속보] 7000피 돌파 코스피, 6.5% 급등 7384로 장마감신지호 기자 pss@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 ‘오빠 논란’ 정청래…1년 전에도 ‘청래 오빠’ 요청 2 [속보] 청와대, ‘호르무즈 작전 동참’ 트럼프 제안 검토 3 “한국산 전투기 KF-21, 시장 진입 늦었다… 이미 포화상태” 4 “공무원은 ‘따까리’”…탄핵 때 미국 간 김문수, 공직사회 모욕 논란 심화 5 대구 초박빙에 박근혜 등판… 추경호에 “온 힘 다해야” 해당분야별 기사 더보기 1 금투세 폐지 지지했던 李대통령… 코스피 불장에 다시 솔솔 2 적자로 돌아선 쿠팡Inc… 1분기 영업손실 3545억·고객 70만명 감소 3 미성년 주식계좌 급증… 최고 인기 종목은 삼성전자 4 ‘그래, 서울을 떠나자’… 경기도 전입, 4년만에 최고 5 올해 집값 오를까? 엇갈린 전문가 의견… 시장 불확실성 커진다 해당분야별 기사 더보기 1 ‘김건희 항소심’ 재판장 숨진채 발견… 현장엔 유서 2 연대 거부하고 ‘밥그릇’ 투쟁… 극단적 실리주의 노조의 등장 3 일면식 없는 20대 흉기난동에… 여고생 숨지고 남학생 중상 4 2차 특검, 한동훈 출국금지… 韓 “무리수… 할 테면 해 보라” 5 “단톡방서 영상 보고 만나요”… ‘알고 시작하는’ Z세대 소개팅법 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 루비오 “장대한 분노 작전 끝… 이젠 해방 프로젝트” 2 전쟁에 일상 무너진 이란, 탈출구로 떠오른 카페 3 한국보다 앞서 나가는 트럼프 “韓 화물선, 혼자 행동하다 공격 당한 것” 4 트럼프의 ‘작심이일’…‘프로젝트 프리덤’ 이틀 만에 중단 5 [속보]트럼프 “프로젝트 프리덤, 잠시 중단…이란과 상당한 진전” 해당분야별 기사 더보기 1 블랙핑크·에스파 그리고 헌트릭스…‘멧 갈라’ 빛낸 K팝 스타들 2 김고은, 어린이날 서울대어린이병원에 5000만원…6년째 기부 3 간판 걸그룹 줄줄이 컴백… 아이오아이 재결합까지 4 “더 도전해보겠다”는 고우석에 염경엽 감독 “존중한다” 5 비상계엄 다큐 ‘서울의 밤’ 우디네극동영화제 관객상 등 3관왕 해당분야별 기사 더보기 1 40년간 단종에 매달렸다… ‘왕사남’ 여운, 전시장으로 2 “반지가 생명줄이네”… 어르신 응급상황 도우미 ‘스마트 반지’ 3 알레르기일까 눈병일까… 봄 불청객 결막염 감별법 4 이스라엘 지휘자 샤니 “예술가에 정치적 입장 강요해선 안 돼” 5 ‘주스 아저씨’ 배우 박동빈, 개업 앞둔 식당서 숨진채 발견 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “한국산 전투기 KF-21, 시장 진입 늦었다… 이미 포화상태” 트럼프의 ‘작심이일’…‘프로젝트 프리덤’ 이틀 만에 중단 풀장 베수구에 팔끼어 어린이 익사…법원 “지자체·시공사 4억8000만원 배상” 경찰, 광주 ‘묻지마 살인’ 피의자 신상공개 검토 금투세 폐지 지지했던 李대통령… 코스피 불장에 다시 솔솔 연대 거부하고 ‘밥그릇’ 투쟁… 극단적 실리주의 노조의 등장 2차 특검, 한동훈 출국금지… 韓 “무리수… 할 테면 해 보라” 전쟁에 일상 무너진 이란, 탈출구로 떠오른 카페 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요