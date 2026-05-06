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[속보] 7000피 돌파 코스피, 6.5% 급등 7384로 장마감

입력:2026-05-06 15:39
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코스피가 7000을 돌파한 6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 축하 세리머니를 하고 있다. 연합뉴스

[속보] 7000피 돌파 코스피, 6.5% 급등 7384로 장마감

신지호 기자 pss@kmib.co.kr

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