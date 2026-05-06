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[속보] 靑 “美 ‘해방프로젝트’ 중단…한국도 참여 검토 필요치 않게 돼”

입력:2026-05-06 15:38
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지난 1일 호르무즈 해협 봉쇄로 발이 묶인 유조선과 자동차운반선이 정박해 있는 모습. AP뉴시스

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

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