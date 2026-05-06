“일찍 일어나는 60대 잡아라”… 롯데홈쇼핑, 생방송 1시간 앞당긴 이유
TV홈쇼핑의 핵심 소비층으로 자리 잡은 시니어 소비자들의 생활 패턴이 편성 전략 변경으로 이어지고 있다.
롯데홈쇼핑은 하절기 동안 생방송 시작 시각을 오전 5시로 앞당기며 새벽 시간대 공략에 나선다고 6일 밝혔다.
이번 결정의 배경에는 구매 고객의 연령층 특성과 이들의 생활 패턴이 있었다. 롯데홈쇼핑이 지난해 5~8월 소비 패턴을 분석한 결과, 오전 5시부터 7시 사이 구매 고객의 약 80%는 60대 이상인 것으로 나타났다. 특히 오전 5시 주문량은 직전 시간대 대비 2배 이상 증가했다.
롯데홈쇼핑은 이 같은 소비 패턴을 반영해 오전 5~7시 시간대에 건강식품과 스포츠용품, 패션 등 시니어 고객 선호도가 높은 상품을 집중 편성하기로 했다. 특히 전체 편성 상품의 절반 이상을 건강식품으로 구성하고 혈행·관절·인지 건강 관련 상품 비중을 확대할 계획이다.
최근 고령층을 중심으로 관심이 높아진 숙면 수요를 겨냥한 상품도 강화한다. ‘숙면’과 ‘항균’ 기능을 강조한 침구류를 집중 편성하고, 여름철 계절 교체 수요에 맞춘 침구 상품도 선제적으로 선보인다.
실시간 상담 기능도 강화한다. 모바일 앱 기반 쇼핑보다 전화 상담이나 설명 중심 구매에 익숙한 시니어 고객 특성을 고려한 조치다. 방송 시간 조정에 그치지 않고 고령층 중심의 쇼핑 환경을 전반적으로 강화하겠다는 전략으로 풀이된다.
김준상 롯데홈쇼핑 마케팅부문장은 “하절기에는 일출 시간이 빨라지고 시니어 고객들의 하루 시작도 앞당겨지는 만큼, 실제 소비 패턴을 반영해 생방송 편성과 상품 구성을 조정했다”며 “라이프스타일 변화에 맞춘 차별화된 편성과 서비스로 더욱 편리한 쇼핑 경험을 제공해 나갈 계획”이라고 말했다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사