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부산도시공사, 미분양 산단 용지 용도 변경해 재공급

입력:2026-05-06 15:33
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연구시설용지서 산업용 전환
식품·음료 기업 입주 대상
온비드 전자추첨으로 진행

오리일반산업단지 조감도. 식품·음료 제조업 중심 산업시설용지로 공급될 예정인 모습. 부산도시공사 제공

장기간 미분양 상태였던 산업단지 용지가 용도 변경을 거쳐 다시 시장에 나온다. 부산도시공사가 수요에 맞춘 공급 전략으로 미분양 해소에 나섰다.

부산도시공사는 지난달 30일 기장군 장안읍 오리일반산업단지 내 산업시설용지 1필지(3299.9㎡)에 대해 분양 공고를 내고 공급에 착수했다고 6일 밝혔다. 분양가는 약 13억934만원이다.

이번에 공급되는 용지는 식료품 제조업과 음료 제조업 기업을 대상으로 한다.


해당 부지는 애초 연구시설용지로 계획됐지만 장기간 분양이 이뤄지지 않았다. 이후 도시공사가 수요조사를 실시한 결과 식품·음료 제조업 분야의 입주 수요가 확인되면서 용도를 변경해 재공급하게 됐다.

분양은 한국자산관리공사의 전자자산처분시스템 ‘온비드’를 통한 전자추첨 방식으로 진행된다. 우선순위자를 대상으로 한 1차 접수는 8일부터 12일까지 진행되며, 미달 시 일반 대상자를 대상으로 2차 추첨이 이어진다.

신청 보증금은 분양가의 5%이며 당첨자는 입주 적격 심의를 거쳐 계약을 체결하게 된다.


부산도시공사는 이번 분양을 통해 유휴 용지 활용도를 높이고 관련 산업 유치를 확대한다는 계획이다.

신창호 부산도시공사 사장은 “수요에 맞춘 용도 변경을 통해 산업단지 경쟁력을 높이고 기업 유치 기반을 강화하겠다”고 밝혔다.

부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr

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윤일선 기자
사회2부
윤일선 기자
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