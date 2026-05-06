고리원전, ‘고리온’ 출범…체감형 바우처 복지 확대
지역 축제·교통·임산부 지원
3억원 규모 바우처 사업
지역 소비 연계 효과 기대
한국수력원자력 고리원자력본부가 지역 복지사업을 ‘체감형 바우처’ 중심으로 개편한다. 단순 지원을 넘어 주민이 직접 혜택을 느낄 수 있도록 사업 방식을 바꾸겠다는 취지다.
고리원자력본부는 지난달 25일 지역복지사업 브랜드 ‘고리온(Kori-On)’을 출범하고 첫 사업으로 지역특산물 축제 활성화 바우처 ‘고리온 데이’를 시행한다고 6일 밝혔다.
‘고리온’은 기존 복지사업 가운데 바우처 형태 지원을 하나의 브랜드로 묶은 것이다. 따뜻함과 연결을 의미하는 ‘온(溫·On)’을 결합해 지역사회와의 상생을 강화하겠다는 의미를 담았다.
이번 사업은 단순 지원금을 지급하는 방식에서 벗어나 지역 소비와 연결된 구조가 특징이다. ‘고리온 데이’는 지역 특산물 축제에서 사용할 수 있는 바우처를 제공해 주민 체감도를 높이고 동시에 지역 상권 활성화를 유도한다.
이와 함께 청소년 교통비를 지원하는 ‘고리온 유스’, 임산부를 위한 로컬푸드 바우처 ‘고리온 맘’ 등도 순차적으로 추진된다. 전체 사업 규모는 약 3억원이다.
고리원자력본부는 이번 사업을 통해 복지사업의 실효성을 높이고 주민 체감도를 강화한다는 계획이다.
고리원자력본부 관계자는 “지역 주민들이 직접 체감할 수 있는 복지사업을 확대해 나가겠다”며 “지역사회와 상생하는 다양한 프로그램을 지속적으로 발굴하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사