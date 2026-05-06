음주 교통사고 도주 후 검거됐지만 측정 거부 60대 징역형
대구지법 형사5단독 안경록 부장판사는 음주 교통사고를 내고 도주했다가 붙잡힌 뒤에도 음주 측정을 거부한 혐의(특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 등)로 기소된 60대 A씨에게 징역 1년 2개월을 선고했다고 6일 밝혔다.
A씨는 지난해 5월 16일 경북 경산시 하양읍 한 도로에서 음주 교통사고를 낸 후 도주했다가 경찰에 붙잡히고도 음주 측정을 완강히 거부한 혐의를 받고 있다.
A씨는 과거에도 음주 운전을 하다가 단속에 적발되거나 술을 마신 상태로 차를 몰다가 사람을 다치게 한 행위로 3차례 처벌받은 전력이 있는 것으로 파악됐다. 재판부는 현재까지 피해자들로부터 용서받지 못한 점 등을 고려해 판결했다고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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