교외선 만족도 87%…고양시민 “시간 절감 체감”

교외선 운행 모습. 고양시 제공

경기 고양시 교외선 이용자 10명 중 9명이 만족하며, 통행시간 단축 효과를 체감한 것으로 나타났다.

“지난해 1월 교외선 재개통으로 시민 이동 편의가 증진된 것은 분명하나, 소음·진동에 따른 인접 지역 주민들의 생활 불편 역시 간과할 수 없는 상황”이라며 “노선 거리 등에 따라 운영손실을 각 지자체가 부담하고 있는 만큼 운행 횟수 확대는 신중한 검토가 필요하다”고 밝혔다.