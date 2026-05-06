교외선 만족도 87%…고양시민 “시간 절감 체감”
경기 고양시 교외선 이용자 10명 중 9명이 만족하며, 통행시간 단축 효과를 체감한 것으로 나타났다.
고양시는 교외선 이용 실태를 파악하기 위해 대곡역 이용자 365명을 대상으로 지난 4월 16일부터 18일까지 설문조사를 실시한 결과, 이용 만족도는 87.4%, 향후 이용 의향은 97%로 조사됐다고 6일 밝혔다.
특히 응답자의 72.6%는 교외선 이용으로 통행시간이 줄었다고 답해 이동 편의성이 크게 개선된 것으로 분석됐다.
이용자 구성에서는 고양시민이 46.6%로 가장 높은 비중을 차지했으며, 전체의 74.5%는 고양·양주·의정부 등 교외선 연선 지역 거주자로 나타났다.
이용 구간은 대곡역~의정부역이 가장 많았고, 기존에는 지하철과 버스를 주로 이용하던 수요가 교외선으로 일부 이동한 것으로 확인됐다.
이용 목적은 주중에는 출퇴근, 주말에는 관광·여가 활동이 중심을 이뤄 교외선이 생활형 교통수단과 여가형 철도 기능을 동시에 수행하는 것으로 분석됐다.
이는 교외선이 단순 이동 수단을 넘어 지역 간 접근성과 활동 범위를 넓히는 역할을 하고 있는 것이라고 시는 설명했다. 다만 불편 사항으로는 ‘운행 횟수 부족’이 71.5%로 가장 높게 나타났다.
이에 대해 고양시 관계자는 “지난해 1월 교외선 재개통으로 시민 이동 편의가 증진된 것은 분명하나, 소음·진동에 따른 인접 지역 주민들의 생활 불편 역시 간과할 수 없는 상황”이라며 “노선 거리 등에 따라 운영손실을 각 지자체가 부담하고 있는 만큼 운행 횟수 확대는 신중한 검토가 필요하다”고 밝혔다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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