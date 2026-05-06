장동혁 “이 대통령, 분당 아파트 안 파는 건가 못 파는 건가”
장동혁 국민의힘 대표는 6일 이재명 대통령을 향해 “분당 아파트는 2월 말부터 판다더니 안 파는 건가, 못 파는 건가”라고 했다.
장 대표는 이날 자신의 페이스북에 “본인 집도 쥐고 있으면서 국민만 괴롭힌다”며 이같이 비판했다.
이어 “그렇지. 내로남불이 이재명에게는 정상이지”라며 “먼저 판 경험담 알려주겠다. 가격 팍 내리면 금방 팔린다”고 했다.
그는 “우리 선원들은 먼바다에서 공포에 시달리고 있는데 대통령이라는 사람은 부동산 정치하느라 바쁘다”며 “SNS 글 올릴 시간에 호르무즈부터 챙기는 게 상식”이라고 했다.
그러면서 “‘부동산 정상화’라고 우긴다. 전세 사라지고, 월세 수백만원 되는 게 정상화인가. 그렇지. 서민들 피눈물 나는 게 이재명에게는 정상이지”라고 덧붙였다.
이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “부동산 불패? 이제 그런 신화는 없다”고 했다.
이어 “계곡 불법시설 정비, 주식시장 정상 회복처럼 대한민국 모든 것들이 정상을 되찾고 있”며 “부동산 정상화 역시 피할 수 없는 시대적 흐름이자 반드시 해야 할 국가 핵심 과제”라고 했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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