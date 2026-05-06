중부대학교, 전국 애견미용 대회서 잇단 수상

강하나 지도교수는 “학생들이 힘든 실습 과정 속에서도 끝까지 포기하지 않고 노력해 준 덕분에 좋은 결과를 얻었다”며 “매우 뿌듯하고 자랑스럽다”고 밝혔다.

중부대학교 동물보건학과와 반려동물사육학전공 학생들이 전국 애견미용 대회에서 잇따라 수상하며 실력을 입증했다.중부대학교는 반려동물사육학전공과 동물보건학과 학생들이 4~5월 열린 주요 애견미용 대회에서 연이어 입상했다고 6일 밝혔다.김영찬 학생은 4월 18일 열린 KKC 국제 미용대회에서 일반부 Level A 부문 은상을 수상한 데 이어, 4월 25일 KPGA 미용대회에서는 일반부 Level A 3등과 학생부 3등을 동시에 차지했다. 또한 5월 2일 KKF 위그 대회에서도 일반부 Level A 장려상을 수상하며 꾸준한 성과를 이어갔다.다른 학생들의 활약도 이어졌다. 홍수경 학생은 5월 2일 KKF 미용대회에서 ‘기대주’로 선정됐으며, 김찬아 학생 역시 5월 3일 KKF 펫미용 위그 대회에서 기대주로 이름을 올리며 성장 가능성을 인정받았다.중부대학교 반려동물 관련 학과는 실습 중심 교육과 현장 경험을 기반으로 전문 인재 양성에 주력하고 있으며, 학생들의 대외 활동 참여를 적극 지원하고 있다.고양=박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지