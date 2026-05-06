차승원이 굽고 김희애가 서빙한다…어르신들 핫플 ‘봉주르빵집’ 오픈
배우 김희애와 차승원, 김선호, 이기택이 오직 65세 이상 어르신들만을 위한 국내 최초 ‘시니어 빵집’을 오픈한다. 6일 서울 중구 커뮤니티하우스 마실에서 진행된 쿠팡플레이 새 예능 ‘봉주르빵집’ 제작발표회 현장에는 박근형 PD, 김란주 작가와 네 배우가 참석해 기획 의도와 촬영 비하인드를 전했다.
‘봉주르빵집’은 조용한 고창 시골 마을에 문을 연 시니어 디저트 카페를 배경으로, 인생의 맛을 아는 어르신들과 행복의 맛을 아는 빵집 식구들이 달콤한 온기를 나누는 힐링 베이킹 예능이다. ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ ‘스페인 하숙’의 박근형 PD와 ‘1박 2일’ ‘무한도전’ ‘스페인 하숙’ ‘언니네 산지직송’ 등을 맡아온 김란주 작가가 손을 맞잡아 기대를 모은다.
프로그램의 시작점은 김란주 작가의 애틋한 사부곡이었다. 김 작가는 “투병 중이던 아버지가 어느 날 케이크를 궁금해하시더라. 케이크를 드시며 좋아하는 모습을 처음 봤다는 걸 깨달았다”며 “2년 전에 돌아가셨는데 당시 추억들이 큰 버팀목이 됐다. 시청자들이 나처럼 부모님과 특별한 시간을 보내길 바라는 마음으로 준비했다”고 전했다. 따뜻한 사연에 화답하듯 프로그램은 어버이날인 8일 첫 공개를 확정했다.
어르신들과 직접 소통하는 홀팀으로는 김희애와 김선호가 나섰다. 빵집의 총괄 매니저를 맡은 김희애는 “커피 냄새도 맡고 맛있는 케이크도 먹을 수 있겠다는 사심이 있었다”면서도 “끝나고 나니까 몸살을 앓았다”고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 “우리나라 디저트 수준은 높지만 주로 서울 젊은층에 쏠려 있다. 시골 어르신들께도 그 달콤함을 전하고 싶었다”고 했다. 어르신들의 ‘최애 손주’로 등극한 바리스타 김선호는 “여행처럼 설레는 마음으로 행복하게 임했다”고 말했다.
주방을 책임지며 다시 한번 앞치마를 두른 차승원은 “제과라는 분야가 너무 방대해 처음엔 막연하고 부담스러웠다. 반신반의했다”며 그간의 부담감을 털어놨다. 하지만 고창 특산물인 청보리와 딸기를 활용해 ‘어르신 맞춤형’ 디저트를 완성해낸 차 셰프는 “마지막 촬영을 하며 이 프로그램에 출연하길 참 잘했다는 생각이 들었다”며 뿌듯함을 전했다.
이날 제작발표회에서 출연진들은 입을 모아 ‘눈물의 피날레’를 예고했다. 차승원을 보조하는 막내 파티시에 이기택은 “마지막의 울림이 컸다. 너무 눈물이 나서 카메라 밖에서 닦아도 안 멈췄다. 마음이 따뜻해지고 순간순간이 좋은 추억이 됐다”고 회상했다. 총 8부작으로 제작된 ‘봉주르빵집’은 8일 오후 4시부터 매주 1회씩 쿠팡플레이에서 공개된다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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