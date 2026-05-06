충남도, 친환경 농업 인증 2배 늘린다…4000억원 투입
충남도는 2030년까지 4000억여원을 투입해 친환경 농업 인증 면적을 두 배로 늘리고, 비료·농약 사용량을 감축하기로 했다.
‘친환경·농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률’과 ‘충남도 친환경 농업 육성 조례’에 따라 경지 이용 면적 대비 유기농 비율을 2024년 1.29%에서 2030년 2.83%로, 무농약 비율을 0.85%에서 1.87%로 올릴 계획이다.
또 1㏊당 화학비료 사용량을 2024년 228㎏에서 2030년 223㎏으로, 농약 사용량을 8.3㎏에서 7.5㎏으로 낮출 방침이다.
도는 이를 위해 친환경 농업 생산 기반을 강화해 유기농업 인증 면적을 2배로 확대하고, 농업 환경 보전과 탄소중립 농업 전환 등을 추진하기로 했다.
먼저 친환경 농업 생산 기반을 확충하기 위해 친환경 농업 직접 지불제 확대, 친환경 벼 재배 단지 예초 작업비 지원, 유기농업 자재 지원, 친환경 노지 스마트팜 시범단지 조성, 친환경 청년 농부 육성, 친환경 농업 생산자 단체 육성 등을 추진한다.
또 유통·소비 확대를 위해 임산부 친환경 농산물 지원, 친환경 급식 식재료 현물(차액) 지원, 친환경 쌀 공공비축미 매입 지원, 친환경 농산물 소비 실천 포인트 지원, 유기농산업 복합 서비스 지원 단지 운영 지원 등도 추진하기로 했다.
농업 환경 보전 프로그램 참여 확대, 유기농 생태 마을 조성 시범 사업, 농업 부산물 자원화 시설 지원 시범 사업, 저탄소 농업 프로그램 지원 시범 사업, 탄소 저감형 원예 작물 생산 지원 등을 통해 환경 보전과 탄소 저감 농업 확산에도 나선다.
원길연 도 스마트농업과장은 “친환경 농업의 감소세를 반전시키고, 지속 가능한 농업으로 전환하기 위한 중장기 전략”이라며 “생산·유통·환경 전반에 걸친 체계적인 지원을 통해 친환경 농업을 충남 농업의 핵심 성장 축으로 육성하겠다”고 말했다.
지난해 기준 충남 친환경 인증 농가는 3809호다. 면적은 4767㏊로 전체 경지 이용 면적의 2.25%, 출하량은 3만 4924t이다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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