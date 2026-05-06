서울 관악구 상가주택서 화재… 40대 남성 사망
서울 관악구 봉천동의 한 상가건물 2층에서 가스 폭발로 추정되는 화재가 발생해 건물 내부에 있던 40대 남성 1명이 사망했다.
6일 관악경찰서와 관악소방서 등에 따르면 이날 오전 9시48분쯤 봉천동의 한 상가건물 2층에서 굉음과 함께 화재가 발생했다. 이번 사고로 건물 안에 있던 40대 남성 1명이 심정지 상태로 병원에 옮겨졌지만 숨졌다. 해당 건물은 1층에는 점포, 2층은 주택으로 사용되던 구조인 것으로 알려졌다.
소방 당국은 ‘폭발이 있었다’는 신고를 받고 인력 68명과 장비 21대를 투입해 10시26분쯤 불을 완전히 껐다. 인근 상가 관계자들에 따르면 ‘펑’ 소리와 함께 건물 안에서 불꽃이 튀었고 2층 유리창이 깨지면서 인근 인도와 차도에 파편이 떨어졌다.
소방 당국은 정확한 화재 원인과 피해 규모 등을 조사하고 있다.
글·사진=장은현 기자 eh@kmib.co.kr
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