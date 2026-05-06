“한국산 전투기 KF-21, 시장 진입 늦었다… 이미 포화상태”

3월 공개된 최초 국산 전투기 KF-21

첨단 초음속 전투기 개발 그룹 합류

비용·품질·납품속도·산업협력의지 강점

“포화시장 진입… 개량·마케팅 필요”

지난해 11월 5일 시험비행 중인 KF-21 전투기가 공중에서 플레어(Flare)를 발사하는 모습. 공군본부 제공

벤스 네메트 센터장은

KF-21에 대해 “이미 포화 상태인 시장에 진입했다”고 말했다.

경쟁력은 일정 부분 인정했다. 그는

전시 공급망 신뢰성의 문제이기도 하다고 덧붙였다.

“실전기록 없다는 점 한계… 아직 100% 아냐”



2024년 5월 9일 팬텀 필승편대가 국토순례 비행을 한반도 상공에서 실시하고 있는 모습. 공군본부 제공

양 위원은 “먼저 지상공격 능력을 갖춘 블록II 단계에 도달해야 한다”며 “이런 기능들이 어느 정도 통합돼야 본격적인 작전 수행이 가능한 항공기로 평가받을 수 있다”고 말했다.

“북·중 공중 위협 비약적… 틈새시장 열릴 것”



중국 J-10C나 프랑스 라팔 같은 4.5세대 경쟁 기종과 겨루기까지는 ‘갈 길이 멀다’고 평가했다.

첫 발표 후 25년 만… ‘킬체인’ 전력에 기여



첫 양산 기체는 한국이 국산 전투기를 배치하기 위해 25년에 걸쳐 기울인 노력의 결실”이라고 해설했다.

KF-21은 한국 공군의 노후 F-4와 F-5 전투기를 대체할 예정이다.

드론 윙맨이 함께 비행하는 MUM-T 같은 6세대 기능도 추가될 수 있다”고 설명했다.

완성 예정 시기는 2030년대다.