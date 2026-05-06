“한 달에 2㎝씩”…우주서도 포착된 ‘침몰하는 수도’

연간 기준으로는 약 24㎝에 달하는 수준이다.

’독립의 천사(Ángel de la Independencia)’ 기념비다. 1910년 멕시코 독립 100주년을 기념해 세워진 높이 34m의 이 조형물은 지반이 꺼지면서 기단에 계단 14개를 추가로 놓아야 했다.