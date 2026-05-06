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산림과학원, 16일부터 제주 ‘한남사려니오름숲’ 개방

입력:2026-05-06 14:29
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제주 한남사려니오름숲 탐방로. 국립산림과학원 제공

산림청 국립산림과학원 난대·아열대산림연구소는 제주 서귀포시에 위치한 ‘한남사려니오름숲’을 16일부터 개방한다고 6일 밝혔다.

대한민국 100대 명품숲에 선정된 이 숲은 상록활엽수림과 낙엽활엽수림, 삼나무 전시림 등 다양한 산림 경관을 체험할 수 있는 곳이다. 산림청 인증 산림교육프로그램도 운영해 숲 탐방도 할 수 있다.

올해는 하루 탐방 인원을 300명에서 400명으로 늘려 더 많은 인원이 숲을 이용할 수 있게 됐다. 지난해 약 3만명이 방문하는 등 평년 대비 3배 이상 증가한 탐방 수요를 반영했다.


탐방은 사전예약제로 운영되며 숲나들e 홈페이지 ‘숲길’ 에서 예약하면 된다.

최형순 국립산림과학원 난대·아열대산림연구소장은 “국민들이 아름다운 숲을 직접 체험하고 쉼과 여유를 누릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr


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