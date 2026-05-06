산림과학원, 16일부터 제주 ‘한남사려니오름숲’ 개방

제주 한남사려니오름숲 탐방로. 국립산림과학원 제공

대한민국 100대 명품숲에 선정된 이 숲은 상록활엽수림과 낙엽활엽수림, 삼나무 전시림 등 다양한 산림 경관을 체험할 수 있는 곳이다. 산림청 인증 산림교육프로그램도 운영해 숲 탐방도 할 수 있다.

탐방은 사전예약제로 운영되며 숲나들e 홈페이지 ‘숲길’ 에서 예약하면 된다.

최형순 국립산림과학원 난대·아열대산림연구소장은 “국민들이 아름다운 숲을 직접 체험하고 쉼과 여유를 누릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.