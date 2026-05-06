LIV골프 활동 람, DP월드투어와 소송 합의로 라이더컵 출전 길 열려
욘 람(스페인)이 내년 라이더컵에서 유럽 대표 활약할 길이 열렸다.
LIV 골프 버지니아 대회를 앞두고 미국 워싱턴DC에 도착한 람은 6일(한국시간) 현장 취재진에 “DP월드투어와 갈등은 해소됐다”고 말했다.
로이터통신에 따르면 람은 지난해 라이더컵에 출전했다. 하지만 허가 없이 LIV 골프 대회에 출전했다는 이유로 DP월드투어로부터 벌금이 부과됐다. 람과 DP월드투어는 이 문제로 소송을 벌여오다 마침내 합의했다.
DP월드투어는 “람이 2024년 이후 발생한 미납 벌금을 납부하고 2026년 남은 기간 합의된 DP월드투어 대회에 출전하기로 했다”고 설명했다.
2021년 US오픈, 2023년 마스터스에서 우승한 람은 2023년 12월에 3억 달러(약 4411억원)의 이적료를 받고 LIV 골프로 옮겨 활동하고 있다.
람은 이번 합의에 따라 다음주 열리는 PGA 챔피언십과 올해 남은 DP월드투어 대회에 출전해 ‘레이스 투 두바이’ 랭킹 포인트를 획득할 수 있다.
유럽과 미국의 골프 대항전 라이더컵에서 유럽팀은 레이스 투 두바이 랭킹 포인트를 기준으로 선수를 선발한다. 2년 간격으로 열리는 라이더컵은 2027년 9월 아일랜드에서 열린다.
람은 “라이더컵은 아직 시간이 많이 남았지만, 그때쯤 아무 걱정 없이 아일랜드에 가고 싶다”며 “DP월드투어에 출전하고 싶은 대회도 많다”고 기대감을 나타냈다.
LIV 골프 존폐설에 대해 “당장 남은 시즌과 메이저 대회에 집중해야 하기 때문에 미래를 고민하고 싶지 않다”고 덧붙였다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사