필 미켈슨, 시즌 두 번째 메이저 PGA챔피언십 기권…우즈도 불참
시즌 첫 메이저 마스터스도 불참
가족 건강 이유로 잠정 활동 중
필 미켈슨(미국)이 이번 시즌 두 번째 메이저 대회 미국프로골프협회(PGA) 챔피언십에도 불참한다.
로이터, AP 통신은 미켈슨은 PGA 챔피언십 대회 조직위원회에 가족의 건강 문제를 들어 기권을 통보했다고 6일(한국시간) 보도했다.
미켈슨은 대회를 주최하는 미국프로골프협회(PGA of America)가 154명의 출전 선수 명단을 발표한 뒤 불참을 알렸다.
올해 PGA 챔피언십은 현지시간 14일부터 17일까지 미국 펜실베이니아주 뉴타운 스퀘어의 아로니민크 골프 클럽에서 개최된다.
미켈슨은 지난달 열린 시즌 첫 메이저대회 마스터스에도 가족 건강을 이유로 불참했다. 미켈슨은 만 50세 11개월의 나이로 2021년 PGA 챔피언십에서 우승했다. 메이저대회 옹산 6승째다. 당시 미켈슨의 우승은 역대 최고령 메이저 챔피언 기록이다.
미켈슨의 기권으로 맥스 호마(미국)가 대타 출전하는 행운을 얻었다.
지난 3월 약물 운전 혐의로 체포된 뒤 활동 중단을 선언한 타이거 우즈(미국)도 PGA챔피언십에 불참한다.
지난해를 끝으로 출전 자격이 만료됐던 더스틴 존슨(미국)은 특별 초청으로 출전한다. 존슨은 2016년 US오픈과 2020년 마스터스 등 두 차례 메이저 대회 우승이 있다. 그는 현재 LIV 골프에서 활동중이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
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