포항시, ‘경북 로봇 특화단지’ 유치 총력
경북 포항시가 ‘경북 로봇 특화단지’ 유치를 위해 총력을 기울이고 있다. 관련 기업과 투자 유치로, 로봇·AI 융합 제조 혁신의 거점 도시로 도약하겠다는 구상이다.
포항시는 6~8일 서울 코엑스에서 열리는 ‘AI EXPO KOREA 2026’에 참가해 경상북도, 구미시와 함께 ‘경북 로봇 특화단지 유치 홍보관’을 운영한다고 밝혔다.
아시아 최대 규모의 B2B 인공지능 전시회인 이번 행사에는 18개국 236개 기업과 4만여명이 참여할 예정이다.
시는 로봇과 인공지능(AI) 융합 기반의 제조 혁신 역량을 대외적으로 알리고, 경북 로봇 특화단지 유치의 당위성을 집중적으로 부각할 계획이다.
산업계·연구기관·지방정부가 협력하는 ‘산·연·관 협력 모델’을 중심으로, 휴머노이드 로봇 특화단지 핵심 거점으로서 포항의 입지를 강조한다.
특히 한국로봇융합연구원, 포항공과대학교, 포항산업과학연구원 등 국내 최고 수준의 R&D 인프라와 뉴로메카·포스코DX 등 선도기업을 중심으로 형성된 로봇 산업 생태계를 종합적으로 소개할 예정이다.
현재 유치 추진 중인 ‘경북 로봇 특화단지’는 933개 관련 기업과 1조 3888억원 규모의 민간 투자 계획도 확보된 상태다.
시는 영일만 일반산업단지와 블루밸리 국가산업단지, 강소연구개발특구를 중심으로 구축된 실증 인프라와 구미의 제조 역량이 결합해 제조 현장의 AI 전환(AX)을 이끄는 ‘K-로봇 가치사슬’을 구축하겠다는 전략이다.
경북도와 포항시, 구미시는 특화단지 지정 시 차세대 휴머노이드 생태계 강화, 로봇 자율 혁신 체계 구축 등 4대 전략을 추진한다. 이를 통해 30종 이상의 로봇 제품 개발, 150개 이상 기업 육성, 3000명 이상의 로봇 전문 인력 양성을 목표로 하고 있다.
이상엽 포항시 일자리경제국장은 “특화단지 유치를 통해 전통 제조 현장을 AI 기반으로 혁신하고, 포항을 ‘글로벌 로봇 파운드리 거점’으로 육성해 나가겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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