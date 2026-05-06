목재생산업체 실적보고 제출 완화된다…개정 법률 시행

기존에는 목재생산업 등록업체가 매 분기마다 생산·수입·판매 등의 실적을 관할 지자체장에게 제출해야 했지만, 앞으로는 전년 실적을 대상으로 매년 2월 말일까지 한 번만 제출하도록 조정했다.

이성진 산림청 목재산업과장은 “목재생산기업 현장의 애로를 덜고 산업 활성화를 지원할 수 있을 것”이라며 “불합리한 규제를 개선해 국내 목재산업을 활성화하겠다”고 말했다.