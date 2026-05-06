시사 전체기사

목재생산업체 실적보고 제출 완화된다…개정 법률 시행

입력:2026-05-06 14:15
공유하기
글자 크기 조정

목재생산업체의 실적보고 제출 부담을 완화하기 위한 법률이 시행됐다.

산림청은 ‘목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행규칙’ 일부개정령이 시행됐다고 6일 밝혔다.

기존에는 목재생산업 등록업체가 매 분기마다 생산·수입·판매 등의 실적을 관할 지자체장에게 제출해야 했지만, 앞으로는 전년 실적을 대상으로 매년 2월 말일까지 한 번만 제출하도록 조정했다.


산업계가 겪던 행정적 부담, 미제출 시 과태료 부과로 이어지던 문제가 크게 개선될 전망이다.

이성진 산림청 목재산업과장은 “목재생산기업 현장의 애로를 덜고 산업 활성화를 지원할 수 있을 것”이라며 “불합리한 규제를 개선해 국내 목재산업을 활성화하겠다”고 말했다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr


GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
장동혁 “이 대통령, 분당 아파트 안 파는 건가 못 파는 건가”
세탁기에 돌리고, 소주 먹이고…세 살배기 학대 계부 실형
“한국산 전투기 KF-21, 시장 진입 늦었다… 이미 포화상태”
“한 달에 2㎝씩”…우주서도 포착된 ‘침몰하는 수도’
전남광주특별시장 민주당 경선 공정성 문제 제기…“법적 대응”
‘오빠 논란’ 정청래…1년 전에도 ‘청래 오빠’ 요청
금투세 폐지 지지했던 李대통령… 코스피 불장에 다시 솔솔
적자로 돌아선 쿠팡Inc… 1분기 영업손실 3545억·고객 70만명 감소
국민일보 신문구독