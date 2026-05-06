HJ중공업, 군산조선소 부활 시동…공항·항만·철도 구축이 관건
HJ중공업 실사 착수… 2028년 ‘첫 완성선’ 인도 목표
공항·항만 구축 지연 땐 ‘글로벌 수주 경쟁력’ 저하 우려
군산조선소 재가동이 가시화되면서 공항·항만·철도 등 핵심 SOC 구축이 전북 조선 산업의 최대 과제로 떠올랐다. 조선업계 안팎에서는 새만금 국제공항과 군산항 준설, 철도망 확충이 지연될 경우 글로벌 수주 경쟁력 약화가 불가피하다는 우려가 나온다.
6일 전북특별자치도에 따르면 HJ중공업 최대주주인 에코프라임마린퍼시픽은 지난달 초 군산조선소 인수를 위한 본격적인 실사 절차에 착수했다. 지난달 HD현대중공업과 체결한 합의각서(MOA)에 따른 후속 조치로, 민간 차원의 인수 작업이 속도를 내고 있다.
HJ중공업은 올해 안에 인수 절차를 마무리하고 군산조선소를 초대형 원유운반선(VLCC) 중심의 대형 선박 생산기지로 전환할 방침이다. 기존 부산 영도조선소는 친환경 선박과 특수선을 담당하고, 군산은 대형 신조선 건조를 전담하는 이른바 ‘투트랙 전략’이다.
계획대로라면 군산조선소는 2028년 첫 신조선을 인도하며 본격 가동에 들어가게 된다. 이는 군산조선소가 블록 생산 기지에서 벗어나 완성선 건조가 가능한 신조 기지로 복귀한다는 의미를 갖는다.
전북도 역시 군산조선소를 단순 제조 현장이 아닌 미래형 스마트 조선 산업 거점으로 육성하겠다는 구상을 공식화했다. 김관영 전북도지사는 최근 “AI와 친환경 기술이 융복합된 K-스마트 조선 산업 전진기지로 도약시키겠다”며 행정적 지원 의지를 밝힌바 있다.
다만 조선업계에서는 민간 투자에 맞춰 핵심 SOC 구축이 속도를 내지 못할 경우 글로벌 수주 경쟁력 확보에 차질이 불가피할 것이라는 지적도 나온다. 가장 시급한 과제로는 새만금 국제공항 조기 완공이 꼽힌다. 글로벌 선주들은 신조 계약 전 조선소 현장 실사를 필수적으로 진행하는데 현재는 인천공항 입국 후 장시간 육로 이동을 거쳐야 하는 상황이다.
특히 미 해군 함정 유지·보수·정비(MRO) 사업처럼 가동 중단 시간을 최소화해야 하는 분야에서는 항공 접근성이 곧 경쟁력이라는 분석이 나온다. 업계 관계자는 “공항 유무는 단순 교통 문제가 아니라 글로벌 선주 신뢰와 직결되는 요소”라고 말했다.
항만 기능 강화도 핵심 과제다. 금강 하구 퇴적 영향으로 군산항 수심 확보에 어려움을 겪고 있는 만큼 증심 준설과 제2투기장 조기 완공이 필요하다는 목소리가 이어지고 있다. 초대형 선박 입출항과 대형 기자재 운송을 위해서는 안정적인 항만 기능 확보가 필수라는 이유에서다.
철도망 구축 필요성도 함께 제기된다. 고속철도 접근성을 높여 수도권 연구·기술 인력을 안정적으로 확보하고 인입철도를 통해 물류 효율을 끌어올려야 스마트 조선소 전환이 가능하다는 분석이다.
전북도 관계자는 “군산조선소 완전 재가동이 현실화 단계에 접어든 만큼 공항·항만·철도 구축 속도가 산업 경쟁력을 좌우할 것”이라며 “적기 SOC 확보를 위해 관계 부처와 긴밀히 협의해 나가겠다”고 말했다.
군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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