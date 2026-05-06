HJ중공업, 군산조선소 부활 시동…공항·항만·철도 구축이 관건

HJ중공업 실사 착수… 2028년 ‘첫 완성선’ 인도 목표

공항·항만 구축 지연 땐 ‘글로벌 수주 경쟁력’ 저하 우려

군산조선소 전경

군산조선소 재가동이 가시화되면서 공항·항만·철도 등 핵심 SOC 구축이 전북 조선 산업의 최대 과제로 떠올랐다. 조선

업계 안팎에서는 새만금 국제공항과 군산항 준설, 철도망 확충이 지연될 경우 글로벌 수주 경쟁력 약화가 불가피하다는 우려가 나온다.