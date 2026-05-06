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[속보] 北, 영토조항 신설·통일삭제 ‘두 국가’ 개헌

입력:2026-05-06 14:03
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[속보] 北, 영토조항 신설·통일삭제 ‘두 국가’ 개헌

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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