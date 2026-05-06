대전 건양대병원에 ‘발달장애인 거점병원’ 문 열어
발달장애인의 의료 및 재활, 행동중재 등을 통합 지원하는 거점 기관이 대전에 들어섰다.
대전시는 대전 건양대병원에 ‘발달장애인 거점병원·행동발달증진센터’를 열었다고 6일 밝혔다.
발달장애인은 그동안 의사소통의 어려움과 감각 민감성, 환경 변화에 대한 불안때문에 일반 의료기관 이용에 제약을 받아 왔다. 자해·공격 등 행동문제를 동반할 경우 전문적인 치료와 중재가 어려워 당사자와 가족의 부담이 컸다.
각 기관은 앞으로 정신건강의학과·소아청소년과 등 다학제 진료, 행동치료 및 중재, 재활치료, 가족 교육·상담 등 의료와 복지서비스를 통합적으로 제공한다.
발달장애인 거점병원은 장애인 개인의 특성과 욕구에 적합한 의료서비스를 지원하는 의료기관이다. 문제행동의 원인뿐 아니라 개입 과정에서 발견된 질환의 치료를 제공한다. 건양대병원 정신건강의학과 신관 2층 내 독립적인 공간에 위치해 있으며 내부에는 외래 진료부 및 수술실, 입원실 등을 갖췄다.
진료과는 정신건강의학과와 소아청소년과, 재활의학과, 영상의학과 등 총 32개를 운영한다. 정신건강의학과 20병상, 소아청소년과 41병상, 응급실 38병상, 인공신장실 60병상, 낮병동 12병상 등을 보유했다. 종합병원인 건양대병원 내에서 운영되는 만큼 진단·치료·재활은 물론 타 진료과와의 연계도 가능해질 전망이다.
행동발달증진센터는 건양사이버대 5층에 192.67㎡ 규모로 조성됐다. 치료실과 상담실, 치료사실, 관찰실, 대기실 등이 들어섰다.
시는 의료~행동치료~가족지원을 아우르는 통합 서비스 제공을 통해 발달장애인들의 의료 사각지대 해소 효과가 발생할 것으로 기대하고 있다.
유득원 대전시장 권한대행은 “대전에 거주하는 9000여명의 발달장애인과 가족들은 그동안 일반 의료환경에서 많은 어려움을 겪어 왔다”며 “센터가 개소되면서 진료와 치료, 행동중재, 재활까지 연계된 전문 의료서비스 제공이 가능해질 것”이라고 말했다. 이어 “지역 돌봄체계와의 연계를 강화하고 체감도 높은 정책을 지속적으로 확대하겠다”고 강조했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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