대전 건양대병원에 ‘발달장애인 거점병원’ 문 열어

대전시는 대전 건양대병원에 ‘발달장애인 거점병원·행동발달증진센터’를 열었다고 6일 밝혔다.

발달장애인은 그동안 의사소통의 어려움과 감각 민감성, 환경 변화에 대한 불안때문에 일반 의료기관 이용에 제약을 받아 왔다. 자해·공격 등 행동문제를 동반할 경우 전문적인 치료와 중재가 어려워 당사자와 가족의 부담이 컸다.

앞으로 정신건강의학과·소아청소년과 등 다학제 진료, 행동치료 및 중재, 재활치료, 가족 교육·상담 등 의료와 복지서비스를 통합적으로 제공한다.

응급실 38병상, 인공신장실 60병상, 낮병동 12병상 등을 보유했다.

종합병원인 건양대병원 내에서 운영되는 만큼 진단·치료·재활은 물론 타 진료과와의 연계도 가능해질 전망이다.

시는

발달장애인들의 의료 사각지대 해소 효과가 발생할 것으로 기대하고 있다.