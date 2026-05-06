‘미션 임파서블’ 中방해 뚫은 대만…“일등공신은 ‘에어버스 A340’”
중국의 방해를 피해 극비리에 아프리카 유일 수교국 에스와티니로 출국했던 라이칭더 대만 총통이 5일 귀국했다. 대만 언론들은 영화 ‘미션 임파서블’처럼 불가능해 보였던 임무에 성공한 비결을 다각도로 분석했다.
6일 대만 중시신문망에 따르면 라이 총통은 출국 때와 마찬가지로 에스와티니 왕실 전용기인 에어버스 A340기를 이용해 귀국했다. 대만 네티즌들은 4일 저녁 전용기가 이륙하자 항공기 추적 웹사이트를 통해 항로를 추적했다.
전용기는 중국의 영향 아래 있는 모리셔스 등의 비행정보구역(FIR)을 피하기 위해 동쪽으로 인도양을 가로지른 뒤 호주 멜버른 FIR을 거쳐 대만 쪽으로 북상했고 5일 오전 10시쯤 타오위안 공항에 착륙했다. 출국은 극비리에 이뤄졌기 때문에 최단거리 노선을 택했지만, 공개리에 이뤄진 귀국길에는 분쟁을 피해 멀리 우회할 수밖에 없었다.
일부 네티즌은 이번 비행 거리가 전용기의 이전 비행 거리보다 길고 A340 기종의 한계에 근접했을 가능성이 있다면서 호주에 기착해 급유를 받을 것이라는 관측을 내놨다. 전용기가 대부분의 비행시간을 인도양 상공에서 보낸 점이 ‘육지에 근접해서 비행해야 한다’는 일반 원칙에 어긋난다는 지적도 나왔다. 하지만 전용기는 인도양을 가로질러 중간 기착 없이 대만까지 직항하는 데 성공했다.
전문가들은 4발 엔진을 장착한 에어버스 A340의 장점을 최대한 활용한 전략이라고 평가했다. 이 전용기는 대만 중화항공이 운영하다 2015년 에스와티니에 판매한 것으로 중화항공에서 유지·보수와 관리를 지원해왔다.
창정기독교대학교 해양경영학과 황타이린 교수는 “성공적인 귀환의 핵심은 사용된 항공기 기종에 있다”면서 “4개의 엔진을 장착한 A340 덕분에 분쟁 지역을 최대한 피할 수 있었다”고 말했다.
한 선임 조종사는 “국제민간항공기구(ICAO)가 제정한 장거리 쌍발엔진 비행기준(ETOPS)에 따르면 쌍발 엔진 항공기의 엔진 하나가 고장 날 경우 안전한 시간 내에 대체 공항에 착륙할 수 있도록 비행해야 한다”면서 “4개의 엔진을 장착한 A340은 적용대상이 아니어서 육지로부터 멀리 떨어진 인도양 상공을 문제없이 비행할 수 있었다”고 설명했다.
차오양공대 항공공학과 학과장 루옌량 교수는 “일반 상용 항공기는 승객, 화물, 우편물 등 많은 양을 탑재하지만, 전용기는 탑재량이 훨씬 적다”면서 “따라서 최대 이륙 중량 초과 없이 연료 탱크를 최대한 채움으로써 비행 거리를 늘리고 대만으로 직항할 수 있었다”고 전했다.
라이 총통은 지난달 22일 에스와티니를 국빈 방문할 예정이었지만, 중국의 영향권에 있는 인접국 세이셸, 모리셔스, 마다가스카르가 특별기의 영공 통과를 불허하면서 무산됐다. 하지만 지난 2일 에스와티니 왕실 특사를 싣고 대만에 도착한 왕실 전용기를 타고 극비리에 출국하는 데 성공했다.
프랑스 일간 르파리지앵은 이번 방문을 ‘다윗과 골리앗의 대결’이라는 제목으로 보도하면서 영화 ‘미션 임파서블’을 연상시키는 고난도 외교적 과제였다고 평가했다. 매체는 “라이 총통이 에스와티니 전용기에서 내리는 장면은 중국의 전면적 봉쇄에 맞선 대만의 회복력을 상징적으로 보여줬다”고 전했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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