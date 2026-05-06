경주 외동산단 보행·경관·휴식 공간 확충…생활형 산업단지로 전환
경북 경주 외동일반산업단지이 단순 생산 중심 공간에서 벗어나 근로자와 기업, 지역 주민이 함께하는 ‘생활형 산업단지’로 거듭난다.
경주시는 산업통상자원부 공모사업인 ‘외동일반산단 아름다운 거리 조성사업’을 통해 노후 산업단지의 환경 개선을 추진 중이라고 6일 밝혔다.
외동일반산단은 1994년 조성된 경주 최초의 민간 산업단지로, 울산 공업도시의 배후단지 역할을 해왔다. 현재 반경 2㎞ 내 모화·석계·문산 등 10개 산업단지에 308개 업체, 6500여 명의 근로자가 근무하고 있다.
그러나 조성된 지 30년이 넘으면서 보행환경 악화, 불법 주정차, 휴식공간 부족, 경관 개선 등 기반시설 노후화 문제가 지속적으로 제기돼 왔다.
이에 시는 지난해 3월 공모 선정 이후 총 30억원을 들여 산업단지 전반의 환경 개선을 추진해 왔다.
산책로와 소공원을 조성해 근로자와 주민의 휴식·소통 공간을 확충하고, 노후 보행로와 도로시설을 정비해 안전하고 쾌적한 보행환경을 확보했다.
또 산단 주요 진입부와 도로변 안내체계를 정비하고 담장 디자인 개선과 거리 녹화를 통해 산업단지 경관을 개선도 함께 추진했다.
이와 함께 야간 경관조명과 스마트 가로등, LED 표지병을 설치해 시인성과 안전성을 높이고, 산책로와 소공원 일대에는 쿨링포그를 설치해 여름철 근로환경 개선 효과도 기대된다.
최혁준 경주시장 권한대행은 “외동산단은 동남권 자동차 산업의 핵심 거점이지만 노후화로 경쟁력이 약화된 측면이 있었다”며 “이번 사업을 통해 안전하고 쾌적한 근로환경을 조성해 청년이 일하고 싶은 활력 있는 산업단지로 만들어 가겠다”고 말했다.
경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사