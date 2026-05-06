영남권 시·도지사 후보들, ‘공소취소 특검법’에 격앙
지방선거 앞두고 영남권 국힘 후보 5인 결집
국민의힘 영남권 5개 시·도지사 후보들이 더불어민주당이 추진하는 '공소 취소 특검법'을 향해 이재명 대통령의 개인 비리 의혹을 덮기 위한 '현대판 면죄부'라며 강도 높은 비판을 쏟아냈다.
박형준 부산시장 후보, 추경호 대구시장 후보, 김두겸 울산시장 후보, 이철우 경북도지사 후보, 박완수 경남도지사 후보는 6일 울산시청 프레스센터에서 공동 기자회견을 열었다.
이들은 민주당이 주도하는 '윤석열 정부 조작 수사·기소 의혹 특검법안'을 '사법 쿠데타'이자 '사법 내란'이라고 주장했다.
회견의 문을 연 김두겸 울산시장 후보는 야당의 특검법 추진을 '권력 사유화'로 규정했다.
김 후보는 “대한민국의 헌법 질서를 파괴하는 민주당의 공소 취소 특검법은 법이 아니라 입법의 외피를 쓴 ‘사법 쿠데타’”라며 “대통령이 임명한 특검이 대통령 본인의 재판을 취소할 수 있도록 하는 것은 삼권분립의 헌법적 원칙을 유린하는 행위로, 과거 군사 독재 시절에도 없던 초법적 발상”이라고 직격했다.
박완수 후보는 “이재명 대통령이 임기 중 공소 취소를 통해 자신의 사법 리스크를 원천 삭제하려는 것은 대한민국 법치주의에 반하는 반헌법적 행위”라며 “대통령 재직 중 재판이 중지된 틈을 타, 헌법이 보장한 '대통령 불소추 특권'을 개인의 형사처벌을 피하는 면죄부로 악용하려 한다”고 목소리를 높였다.
박형준 부산시장 후보는 “이번 특검법의 본질은 자신의 죄를 스스로 지우는 ‘삭죄(削罪) 특검법’에 불과하다”면서 “대통령이 셀프 면죄부를 쥐고 법원의 실체적 진실 발견 기능을 무력화하려 한다”고 날을 세웠다.
특히 박 후보는 “이는 ‘모든 국민은 법 앞에 평등하다’는 헌법 제11조의 가치를 정면으로 위배하는 것”이라며 “이재명 대통령은 대한민국의 왕이 아니다”라고 일갈했다.
이철우 후보는 “특검법안이 국회를 통과해서도 안 되겠지만, 설령 통과하더라도 대통령은 반드시 거부권을 행사해야 한다”고 촉구했다.
추경호 후보는 “이번 특검법의 본질은 이재명 대통령의 범죄를 국민 누구도 묻지 말라는 오만한 선언이며, 이 대통령은 국민의 저항이 두려운지 시기 조절만 운운하고 있다”면서 “결국 이 범죄 세탁 시도의 배후에 대통령 본인이 있음을 자백한 것과 다를 바 없다”고 목소리를 높였다.
지역 정치권에서는 이날 영남권 단체장 후보들의 공동 성명을 두고, 야권의 거대 입법 드라이브에 맞서 보수층의 위기감을 고조시키고 지지층을 결집하려는 전략적 행보로 해석하고 있다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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