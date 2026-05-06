제주4·3 아카이브 기록관, 건립 타당성 조사 용역 착수
제주4·3 아카이브 기록관이 2030년 준공을 목표로 본격 추진된다.
제주도는 4·3 기록물의 체계적인 보존과 활용을 위한 ‘제주4·3아카이브 기록관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역’을 진행한다고 6일 밝혔다.
도는 지난해 4·3 관련 기록물 1만4673건이 유네스코 세계기록유산으로 등재된 것을 계기로 이를 교육·문화 자원으로 활용하기 위해 기록관 건립을 추진하고 있다.
지난해 8월 정부 국정운영 5개년 계획에 ‘제주 7대 공약 15번 과제’로 반영됐으며, 총사업비는 약 300억원 규모다.
이번 용역에서는 기록관 기본 구상과 건립 부지, 운영 방향, 행정절차 이행 방안 등이 제시된다.
용역 입찰은 오는 8일까지 참가 등록 및 제안서 제출을 시작으로 제안서 평가를 거쳐 계약이 체결된다. 용역비로 국비 2억원이 확보됐다.
도는 용역 결과를 토대로 중앙부처 협의와 사전 행정절차를 이행하고, 실시설계를 완료한 뒤 2030년까지 기록관을 준공할 계획이다.
기록관은 4·3 기록물의 보존·전시·교육·연구 기능을 복합적으로 수행할 수 있도록 도서관·기록관·박물관을 통합한 라키비움(Larchiveum) 형태로 건립된다.
도는 용역 과정에서 전문가, 4·3유족, 관련 단체, 시민단체 등의 목소리를 반영하기 위해 사업설명회와 공청회를 열고 도민 의견을 수렴할 예정이다.
지난해 4월 10일 프랑스 파리 유네스코 본부에서 열린 제221차 집행이사회에서는 4·3 기록물의 세계기록유산으로 등재가 최종 결정됐다.
등재 기록물은 총 1만4673건으로 희생자·유족 증언 1만4601건, 시민사회 진상규명 운동 기록 42건, 군법회의 수형인 명부 및 옥중 엽서 27건, 정부 공식 진상조사보고서 3건이다. 유네스코는 제주4.3기록물의 역사적 가치와 진정성, 보편적 중요성을 인정했다.
제주도 특별자치행정국 관계자는 “기록관 건립을 통해 제주 4·3의 역사적 진실을 체계적으로 보존함으로써 역사 왜곡을 방지하고 교육·문화 자원으로 활용할 수 있는 기반을 마련하게 될 것”이라고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사