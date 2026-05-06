트럼프의 ‘작심이일’…‘프로젝트 프리덤’ 이틀 만에 중단
작전 참여 압박받던 한국, 한숨 돌릴 듯
도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시간) 이란과 협상에 큰 진전이 있었다며 호르무즈 해협 선박 구출 지원 작전인 ‘프로젝트 프리덤(Project Freedom)’을 일시 중단한다고 밝혔다. 지난 3일 ‘프로젝트 프리덤’을 개시한다고 밝힌 지 이틀 만이다. 작전 참여를 압박받은 한국 정부는 일단 한숨을 돌리게 될 전망이다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 “(해상) 봉쇄는 계속해서 완전한 효력을 유지하는 한편 ‘프로젝트 프리덤’은 (이란과의) 합의가 최종적으로 타결되고 서명될 수 있는지를 확인하기 위해 짧은 기간 동안 일시 중단될 것”이라고 적었다. 트럼프는 합의 내용에 관해서는 설명하지 않았다.
트럼프는 이같은 결정 배경에 대해 “파키스탄과 기타 국가들의 요청에 근거해 우리가 이란이라는 국가를 상대로 한 작전 동안 거둔 엄청난 군사적 성공, 그리고 더 나아가 이란 측 대표들과 완전하고 최종적인 합의를 향해 큰 진전이 이루어졌다는 사실을 고려해 우리는 상호 합의하에 결정했다”고 설명했다.
‘프로젝트 프리덤’은 트럼프가 지난 3일 전격적으로 발표한 호르무즈 해협 선박 구출 지원 작전이다. 중동 시간 기준으로 4일부터 개시됐기 때문에 트럼프의 지시로 중단된다면 작전 기간은 단 이틀에 불과하다. 중동전쟁을 지휘하는 미 중부사령부는 ‘프로젝트 프리덤’에 유도미사일 구축함, 100대 이상의 항공기, 1만5000명의 병력이 동원될 것이라고 떠들썩하게 홍보한 바 있다.
특히 트럼프는 전날 트루스소셜에 ‘프로젝트 프리덤’의 선박 이동 작전과 관련해 한국 화물선이 피격됐다고 주장하며 “한국도 이제 이 작전에 합류할 때가 된 것 같다”고 적기도 했다. 한국 정부가 호르무즈 해협 내 한국 해운사 HMM의 선박에서 발생한 피격 사건 원인을 공식 발표하기도 전에 트럼프가 먼저 이란 공격이 원인이었다고 주장하며 작전 참여를 요청한 것이다. 청와대는 “미 측의 호르무즈 해협 관련 제안에 대해 한반도 대비태세, 국내법 절차 등을 감안해 검토 중”이라며 “한·미 간 호르무즈 해협을 포함한 주요 해상 교통로의 안정적 이용 문제에 대해 지속적으로 긴밀한 소통을 유지하고 있다”고 말했다. 하지만 한국 정부가 고심하는 사이 트럼프가 해당 작전을 일시 중단한 것이다.
트럼프는 전격적인 ‘프로젝트 프리덤’ 중단의 배경으로 이란과의 협상 진전을 꼽았다. 트럼프 말대로라면 수차례 지연된 미국과 이란의 2차 종전 협상도 재추진될 가능성이 있다.
하지만 트럼프의 입장 변화에는 실제로 작전 개시 이후 호르무즈 해협의 긴장이 더 높아졌기 때문 아니냐는 시선도 있다. 프로젝트 개시 첫날부터 상선의 호르무즈 해협 통과를 지원하던 미국과 이를 저지하려는 이란이 무력을 행사하면서 휴전 붕괴 우려가 고조됐다. 이란은 친미 걸프 국가인 아랍에미리트에 대한 공격도 재개했다.
반면 미국의 프로젝트 이후에도 호르무즈 해협을 통과한 상선은 거의 늘어나지 않았다. 월스트리트저널은 이날 S&P 글로벌 마켓 인텔리전스를 인용, 미국의 프로젝트 이후 이틀간 7척만 호르무즈 해협을 통과했다며 “이런 선박 통행량은 지난 2월 말 이란이 해협 폐쇄를 선언한 이후 매일 해협을 통과하던 극소수의 선박 수와 비슷하거나 그보다 적은 수준”이라고 전했다.
트럼프의 작전 중단은 핵심 참모들도 전혀 인지하지 못한 전격적인 결정으로 보인다. 트럼프는 이날 오후 6시 52분에 트루스소셜에 프로젝트 중단을 발표했는데, 불과 3시간여 전인 오후 3시 20분쯤 마코 루비오 국무장관은 백악관 브리핑에서 “장대한 분노 작전은 끝났다. 우리는 지금 ‘프로젝트 프리덤’으로 넘어갔다”고 말했기 때문이다. 루비오 장관은 “이 프로젝트의 목표는 걸프 해역 내에 갇혀 이미 두 달 넘게 방치된 87개국 출신의 민간인 약 2만 3000명을 구조하는 것”이라고 설명하기도 했다. 하지만 트럼프가 불과 몇 시간 만에 해당 프로젝트를 중단하면서 루비오는 머쓱한 처지가 됐다.
뉴욕타임스는 “루비오 장관이 새로 만들어진 임무(프로젝트 프리덤)를 확인한 지 불과 몇 시간 만에, 트럼프는 해당 발표를 소셜미디어 게시글을 통해 내놓았다”며 “이 임무는 애초 전쟁의 명분과는 거의 관련이 없다”고 지적했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사