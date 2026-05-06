시민단체, 민주당 전남광주특별시장 경선 공정성 문제 제기…법적 대응
시민단체 “법원 증거보전 신청·선관위 고발”
민주당 후보 290표차 불과…“2308표 증발은 후보 바뀔 수도”
김범태 대표 “법원 판단 통해 의혹 실체 확인할 것”
광주·전남 지역 시민단체가 더불어민주당 전남광주특별시장 경선 과정의 공정성 문제를 제기하며 법적 대응에 나섰다.
국민주권사수광주전남민주시민연대(상임대표 김범태)는 서울중앙지법에 증거보전신청서를 제출하고, 중앙선거관리위원회에 고발장을 접수했다고 6일 밝혔다.
김범태 상임대표는 “기자회견에서 밝힌 대로 법원에 증거보전신청서를 제출했다”며 “법원의 판단이 내려지면 경선 과정에서 제기된 의혹의 실체를 확인할 수 있을 것으로 본다”고 주장했다. 이어 “결과에 따라 추가적인 사법적 조치를 검토하겠다”고 덧붙였다.
중앙선관위 고발과 관련해서는 “당내 경선이라도 공직선거법 취지를 준용해야 한다”며 “고의 여부와 관계없이 절차상 하자가 있다면 선거의 정당성이 문제 될 수 있다”고 주장했다. 그러면서 “선관위 판단에 따라 수사기관이 관련 사실을 규명할 것으로 기대한다”고 말했다.
이 단체는 경선 과정에 중대한 문제가 있다고 판단될 경우 향후 선거 결과에도 영향을 미칠 수 있다고 주장했다. 다만 실제로 선거 무효나 재선거 여부는 법원 판단 등 복합적인 절차를 거쳐야 하는 사안이다.
김 대표는 또 “경선 전 과정을 투명하게 공개하면 논란이 해소될 수 있다”며 “의혹이 해소되지 않을 경우 지역 내 갈등이 확대될 수 있다”고 주장했다.
시민연대는 광주 더불어민주당 시당 앞에서 이어간 집회에서 이주연 대외협력위원장은 “지역 정치인들이 책임 있는 태도를 보여야 한다”며 입장 표명을 촉구했다.
앞서 시민연대는 “민주당 전남광주특별시장 후보 경선 과정에서 발생한 전남지역 2308건의 ‘ARS 먹통’ 오류는 중앙당 선관위도 ‘절차상 오류’를 인정한 사안”이라며 “이는 가장 공정하고 깨끗하게 치러져야 할 전남광주특별시장 후보 민주당 경선이 시스템적으로 중대한 절차적 하자가 있었음을 드러낸 것”이라고 지적했다.
특히 “예비경선·본경선 때는 문제가 없다가 결선 때 해당 오류가 발생한 점, 전남 특정 지역에서만 오류가 발생한 점은 납득하기 어려운 사실”이라며 “이는 시민의 기본권인 참정권이 시스템 오류로 배제된 엄연한 공직선거법 위반”이라고 주장했다.
또한 “중앙당은 결선 투표와 관련, 실제 안내를 받지 못했다는 당원들의 증언과 민원이 속출하고 있다”며 “당 선관위는 31만여 명에 달하는 권리당원에 대한 안내문자 발송 규모, 횟수, 내역, 전남광주 27개 시군구에 대한 권리당원 투표율 및 득표율 등을 투명하게 공개해야 한다”고 강력히 촉구했다.
시민연대는 “증발해 버린 2308표는 0.89%(약 290여표) 차에 불과했던 최종 경선 결과를 충분히 뒤집을 만한 결정적인 숫자”라며 “후보간 합의로 재발신이 이뤄졌다고 하지만, 현재까지 그 과정이 투명하게 공개되지 않았고 데이터의 정상 반영 여부조차 확인되지 않고 있다”고 재차 지적했다.
광주 =김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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