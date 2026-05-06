시민단체, 민주당 전남광주특별시장 경선 공정성 문제 제기…법적 대응

시민단체 “법원 증거보전 신청·선관위 고발”



민주당 후보 290표차 불과…“2308표 증발은 후보 바뀔 수도”



김범태 대표 “법원 판단 통해 의혹 실체 확인할 것”

울중앙지법에 증거보전신청서를 접수하는 국민주권사수 광주전남시민연대 김범태 대표(가운데), 법치민주화를위한무궁화클럽 김장석 대표(왼쪽 첫번째), 안병하인권학교 안호재 대표. 시민연대 제공

김범태 상임대표는 “기자회견에서 밝힌 대로 법원에 증거보전신청서를 제출했다”며 “법원의 판단이 내려지면 경선 과정에서 제기된 의혹의 실체를 확인할 수 있을 것으로 본다”고 주장했다. 이어 “결과에 따라 추가적인 사법적 조치를 검토하겠다”고 덧붙였다.