의정부도시공사, 녹양야구장서 ‘시장기 야구대회’ 개최
경기 의정부도시공사는 지난 3일부터 녹양야구장에서 ‘제16회 의정부시장기 체육대축전 야구대회’를 진행하고 있다고 6일 밝혔다.
이번 대회는 의정부시체육회가 주최하고 의정부시야구소프트볼협회가 주관하며, 관내 야구 동호인들의 화합과 생활체육 활성화를 위해 마련됐다. 특히 지역을 기반으로 한 팀들이 참가해 동호인 간 소통과 결속을 다지는 지역 축제로 운영될 예정이다.
대회는 5월 3일 개막을 시작으로 10월까지 약 6개월간 진행되며, 직장인과 동호인의 참여 여건을 고려해 매주 일요일 경기가 열린다. 총 15개 팀이 참가해 토너먼트 방식으로 우승팀을 가린다.
공사는 원활하고 안전한 대회 운영을 위해 경기장 시설 점검과 인조 잔디 보수 작업을 실시하는 등 안정적인 경기 환경 조성에 만전을 기했다.
전현영 의정부도시공사 사장은 “제16회를 맞이한 이번 시장기 체육대축전 야구대회가 관내 동호인들의 실력을 발휘하는 소중한 기회가 되길 바란다”며 “대회 기간 동안 선수들의 안전을 최우선으로 하여 성공적인 대회가 될 수 있도록 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
신효근 의정부시야구소프트볼협회장은 “의정부에서 활동하는 동호인들을 위한 다양한 대회를 개최해 의정부 야구 저변을 확대할 것”이라며 “문화체육관광부와 대한야구소프트볼협회가 주최하는 디비전대회도 잘 운영하겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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