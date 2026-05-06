비거리 282m, 그물망도 없다고?… 대구대 골프연습장 ‘눈길’

대학 인프라 지역사회와 공유하며 지역민 건강 증진 및 생활 체육 활성화에 기여



골프 수업 중인 대구대 학생들. 대구대 제공

대구대는 캠퍼스 내 위치한 골프 연습장이 우수한 시설을 바탕으로 지역민의 큰 사랑과 함께 학생들의 전인적 교육을 위한 핵심 인프라로 역할을 톡톡히 하고 있다고 6일 밝혔다.



대구대 골프 연습장은 비거리 282m에 2층 규모의 자동 49타석을 갖춘 대형 시설이다. 일반적인 연습장과 달리 철골 구조물과 그물망이 없어 실제 골프장 코스에 선 것과 같은 탁 트인 시야를 제공하는 것으로 전국적인 명성을 얻고 있다. 여기에다 퍼팅장과 모래 벙커장까지 갖추고 있어 페어웨이 안착과 그린 공략을 연습하기에 최적의 환경을 자랑한다.



실제로 대구대가 정기적으로 실시하는 이용자 설문조사에 따르면 응답자의 84.5%가 ‘그물망이 없어 전망이 좋고 공이 떨어지는 지점을 정확히 확인할 수 있다’는 점을 가장 큰 장점으로 꼽았다. 이런 환경 덕분에 실제 필드 방문 전 실전 감각을 익히려는 지역민들의 발길이 끊이지 않는다. 3년 이상 꾸준히 방문하는 장기 고정 이용자의 비율도 매우 높은 편이다.



최근에는 지역 주민과 직장인들의 이용 편의를 더욱 높이기 위해 접근성을 대폭 강화했다. 매일 오전 8시부터 밤 10시까지로 운영 시간을 연장해 퇴근 후에도 여유롭게 골프를 즐길 수 있도록 했다.



또 전문적인 지도를 받을 수 있는 '골프 아카데미'와 자유 이용(90분 2만원, 60분 1만 6000원) 제도를 합리적인 비용으로 운영해 지역민의 생활 체육 활성화에 기여하고 있다.



비거리 282m에 2층 규모의 자동 49타석을 갖춘 대구대 골프연습장 전경. 일반적인 연습장과 달리 철골 구조물과 그물망이 없어 실제 골프장 코스에 선 것과 같은 탁 트인 시야를 제공한다. 대구대 제공

무엇보다 이 공간은 단순한 수익 창출 시설이 아닌 대학의 교육적·사회적 책무를 실현하는 공간이라는 점에서 의미가 깊다. 대학이 보유한 최상급 인프라를 지역사회에 적극적으로 개방하고 학생들을 위한 체육 교양 수업과 골프 동아리 활동 장소로도 활용하며 신체적·정신적으로 건강하게 성장할 수 있도록 돕는 ‘전인적 교육의 장’으로 쓰이고 있다.



정정석 대구대 생활체육교육센터장은 “이용자들의 편의를 위해 최근 기존 주차장의 폭을 넓혀 주차와 골프백 수납의 불편을 해소하는 등 현장의 의견을 적극적으로 수렴해 환경을 개선하고 있다”며 “지역사회와 상생하고 학생들에게 훌륭한 교육 환경을 제공하는 대학의 핵심 시설로 가꾸어 나가겠다”고 밝혔다.



경산=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 대구대는 캠퍼스 내 위치한 골프 연습장이 우수한 시설을 바탕으로 지역민의 큰 사랑과 함께 학생들의 전인적 교육을 위한 핵심 인프라로 역할을 톡톡히 하고 있다고 6일 밝혔다.대구대 골프 연습장은 비거리 282m에 2층 규모의 자동 49타석을 갖춘 대형 시설이다. 일반적인 연습장과 달리 철골 구조물과 그물망이 없어 실제 골프장 코스에 선 것과 같은 탁 트인 시야를 제공하는 것으로 전국적인 명성을 얻고 있다. 여기에다 퍼팅장과 모래 벙커장까지 갖추고 있어 페어웨이 안착과 그린 공략을 연습하기에 최적의 환경을 자랑한다.실제로 대구대가 정기적으로 실시하는 이용자 설문조사에 따르면 응답자의 84.5%가 ‘그물망이 없어 전망이 좋고 공이 떨어지는 지점을 정확히 확인할 수 있다’는 점을 가장 큰 장점으로 꼽았다. 이런 환경 덕분에 실제 필드 방문 전 실전 감각을 익히려는 지역민들의 발길이 끊이지 않는다. 3년 이상 꾸준히 방문하는 장기 고정 이용자의 비율도 매우 높은 편이다.최근에는 지역 주민과 직장인들의 이용 편의를 더욱 높이기 위해 접근성을 대폭 강화했다. 매일 오전 8시부터 밤 10시까지로 운영 시간을 연장해 퇴근 후에도 여유롭게 골프를 즐길 수 있도록 했다.또 전문적인 지도를 받을 수 있는 '골프 아카데미'와 자유 이용(90분 2만원, 60분 1만 6000원) 제도를 합리적인 비용으로 운영해 지역민의 생활 체육 활성화에 기여하고 있다.무엇보다 이 공간은 단순한 수익 창출 시설이 아닌 대학의 교육적·사회적 책무를 실현하는 공간이라는 점에서 의미가 깊다. 대학이 보유한 최상급 인프라를 지역사회에 적극적으로 개방하고 학생들을 위한 체육 교양 수업과 골프 동아리 활동 장소로도 활용하며 신체적·정신적으로 건강하게 성장할 수 있도록 돕는 ‘전인적 교육의 장’으로 쓰이고 있다.정정석 대구대 생활체육교육센터장은 “이용자들의 편의를 위해 최근 기존 주차장의 폭을 넓혀 주차와 골프백 수납의 불편을 해소하는 등 현장의 의견을 적극적으로 수렴해 환경을 개선하고 있다”며 “지역사회와 상생하고 학생들에게 훌륭한 교육 환경을 제공하는 대학의 핵심 시설로 가꾸어 나가겠다”고 밝혔다.경산=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지