호르무즈 봉쇄 후 세 번째 한국 유조선 홍해 통과
호르무즈 해협 봉쇄 이후 세 번째 한국 선박이 우회로인 홍해를 통과했다.
해양수산부는 6일 오전 9시 기준 세 번째 우리 선박이 홍해를 안전하게 통과해 국내로 원유를 운송 중이라고 밝혔다.
지난달 17일과 이달 3일에도 해수부는 우리 선박이 사우디아라비아 얀부항에서 원유를 적재해 홍해를 통해 국내 운송에 나섰다고 밝힌 바 있다.
호르무즈 해협이 봉쇄되면서 홍해를 통해 국내로 원유를 운송하는 사례가 이어지고 있지만, 홍해도 예멘 후티 반군의 위협 등으로 안심할 수 없는 상황이다.
해수부는 “해당 선박이 홍해를 항해하는 동안 24시간 실시간 모니터링, 항해 안전 정보 제공, 해수부-선사-선박과의 실시간 소통 채널 운영 등을 통해 우리 선박과 선원의 안전을 지원했으며, 앞으로도 국내 원유수급의 안정화를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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