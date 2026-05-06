농심 파고든 체감형 복지…홍천 농작업 대행 ‘효자’
본격적인 영농 시즌을 맞아 강원도 홍천군의 농작업 대행 서비스가 농촌 현장에서 효자 노릇을 톡톡히 하고 있다.
최근 농촌 사회의 급격한 고령화와 인건비 급등으로 영농 포기 농가가 늘어가는 가운데 홍천 농작업 대행 서비스가 농업인들의 심리적, 경제적 부담을 덜어주며 현장에서 연일 호평을 받고 있다.
이 사업은 숙련된 청년 전문 인력이 최신 농기계를 투입해 논밭 갈기, 이앙 등 힘든 농작업을 원스톱으로 처리해 준다.
특히 농기계 조작이 어렵고 외부 인력 고용이 부담스러운 고령의 농민과 여성 농업인들에게 실질적인 ‘영농 복지’를 실현하고 있다는 평가를 받고 있다.
화촌면 송정리에 사는 한 주민은 “예전에는 농번기만 되면 일손을 구하지 못해 밤잠을 설쳤는데, 이제는 홍천군에서 저렴한 비용으로 전문가를 보내주니 마치 내 자식이 농사를 도와주는 것 같다. 농업의 질이 달라졌다”고 말했다.
윤선화 홍천군농업기술센터 소장은 6일 “봄철(영농기) 집중 지원 이후에도 수확기까지 체계적인 대행 시스템을 가동하여 농가 밀착형 지원을 이어갈 계획”이라며 “청년 중심의 신속하고 효율적인 농작업 대행으로 누구나 걱정 없이 농사를 지을 수 있는 환경을 조성하기 위해 노력하겠다”라고 말했다.
홍천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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