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경찰, 광주 ‘묻지마 살인’ 피의자 신상공개 검토

입력:2026-05-06 11:02
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오늘 중 구속영장 신청 예정

5일 오전 광주 광산구 월계동 한 도로에서 살인 혐의 등을 받는 20대 피의자 장모(24)씨를 경찰이 긴급 체포하고 있다. 연합뉴스

어린이날 새벽 광주에서 발생한 묻지마 살인 사건 20대 피의자에 대한 신상공개 여부가 조만간 결정된다.

6일 광주경찰청에 따르면 경찰은 전날 살인·살인미수 등 혐의로 긴급체포된 장모(24)씨에 대한 신상정보 공개 여부를 오는 7일 또는 8일에 심의할 예정이다.

현행 ‘특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률’은 중대한 피해, 수단의 잔인성, 죄를 범했다고 믿을 만한 충분한 증거, 국민의 알권리, 공공의 이익 등 요건을 충족하면 피의자의 신상정보를 공개할 수 있다.


심의위원회에서 신상공개를 결정할 경우 장씨의 신상은 즉시 공개된다.

경찰은 이날 중 장씨에 대한 구속영장도 신청할 예정이다.

장씨는 전날 오전 0시10분쯤 광주 광산구 한 고등학교 인근 도로에서 귀가 중이던 고등학생 A(17)양을 흉기로 여러 차례 찔러 숨지게 한 혐의를 받고 있다. 당시 비명을 듣고 도움을 주려던 고등학생 B(17)군도 장씨가 휘두른 흉기에 찔려 다쳤다.


범행 11시간 만인 같은날 오전 11시24분쯤 주거지 인근에서 붙잡힌 장씨는 경찰 조사에서 “사는 게 재미가 없었다. 죽으려 했다” “미리 사둔 흉기를 들고 나와 자살하려 했다”고 진술했다.

광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr

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