경찰, 광주 ‘묻지마 살인’ 피의자 신상공개 검토
오늘 중 구속영장 신청 예정
어린이날 새벽 광주에서 발생한 묻지마 살인 사건 20대 피의자에 대한 신상공개 여부가 조만간 결정된다.
6일 광주경찰청에 따르면 경찰은 전날 살인·살인미수 등 혐의로 긴급체포된 장모(24)씨에 대한 신상정보 공개 여부를 오는 7일 또는 8일에 심의할 예정이다.
현행 ‘특정중대범죄 피의자 등 신상정보 공개에 관한 법률’은 중대한 피해, 수단의 잔인성, 죄를 범했다고 믿을 만한 충분한 증거, 국민의 알권리, 공공의 이익 등 요건을 충족하면 피의자의 신상정보를 공개할 수 있다.
심의위원회에서 신상공개를 결정할 경우 장씨의 신상은 즉시 공개된다.
경찰은 이날 중 장씨에 대한 구속영장도 신청할 예정이다.
장씨는 전날 오전 0시10분쯤 광주 광산구 한 고등학교 인근 도로에서 귀가 중이던 고등학생 A(17)양을 흉기로 여러 차례 찔러 숨지게 한 혐의를 받고 있다. 당시 비명을 듣고 도움을 주려던 고등학생 B(17)군도 장씨가 휘두른 흉기에 찔려 다쳤다.
범행 11시간 만인 같은날 오전 11시24분쯤 주거지 인근에서 붙잡힌 장씨는 경찰 조사에서 “사는 게 재미가 없었다. 죽으려 했다” “미리 사둔 흉기를 들고 나와 자살하려 했다”고 진술했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
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