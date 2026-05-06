인천시교육청, ‘인천형 AX 종합 계획’ 수립·추진
인천시교육청은 데이터 기반의 의사결정 체계 확립과 행정 업무 효율화를 위한 ‘인천형 인공지능 전환(AX) 종합 계획’을 수립하고 본격적인 추진에 나선다고 6일 밝혔다.
이번 계획은 ‘인간 중심 H-A-H(Human-AI-Human), 주도적 스마트 행정 실현’을 위해 사람이 질문하고 인공지능(AI)이 조력하며 사람이 최종 판단하는 H-A-H를 행정 현장에 정착시키기 위해 마련됐다. 이를 위해 시교육청은 부서별 수요조사를 거쳐 발굴된 40개 대상 업무를 중심으로 2028년까지 AI 기술을 단계적으로 도입한다.
주요 과제로는 ▲대규모 언어 모델(LLM) 및 챗봇을 활용한 24시간 민원 응대 ▲로봇 프로세스 자동화(RPA) 기반의 출장 여비 지급 및 계약 증빙 자동화 ▲데이터 분석을 통한 정책 성과 분석 등이 포함됐다.
특히 행정의 신뢰도를 높이기 위해 내부망 중심의 ‘Secure Private Network’를 구축하는 동시에 민감 정보 유출을 차단하는 등 보안을 강화할 방침이다. 또 전 직원의 AI 문해력 함양을 위한 맞춤형 교육과 전문 학위 취득을 지원해 자체적인 AX 인재 선순환 체계를 구축할 예정이다.
시교육청 관계자는 “AX는 단순한 기술 도입을 넘어 조직의 업무 방식과 의사결정 체계 전반을 혁신하는 과정”이라며 “AI를 비서처럼 활용해 행정 업무의 물리적 시간을 단축하고 확보된 행정력을 시민들을 위한 고품질 교육 서비스 제공에 집중하겠다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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