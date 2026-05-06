‘내가 소개하는 춘천’…봄내글판 전국 공모전

춘천 봄내글판 최우수상 수상작. 춘천시 제공

난 3월 진행한 제1회 공모전에서는 서울 강서구 거주 김해영 씨의 ‘한강에 봄내음이 실려 올 때 생각해요. 춘천, 당신이 보낸 인사일까 하고’가

선정됐다.