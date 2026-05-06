‘내가 소개하는 춘천’…봄내글판 전국 공모전
강원도 춘천시가 ‘춘천 한 문장, 봄내글판’의 두 번째 전국 공모전을 6일부터 12일까지 연다.
제2회 공모전의 주제는 ‘내가 소개하는 춘천’이다. 응모자는 ‘가까운 춘천’과 ‘신나는 춘천’ 두 제시어를 포함하거나 제시어와 관련된 문안을 자신만의 시선으로 창작해 제출하면 된다.
전 국민 누구나 온라인(구글폼)으로 접수 가능하며 공모전 공고와 접수 링크는 춘천시 대표 홈페이지와 인스타그램 또는 페이스북 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.
문예 관련 전문가로 구성된 문안심사위원회가 심사를 통해 최우수 1편, 우수 1편, 장려 1편, 입선 2편 등 총 5편을 선정한다.
시상금은 최우수 100만원, 우수 50만원, 장려 30만원, 입선 각 10만원으로 전액 춘천사랑상품권으로 지급한다.
최종 결과는 18일 춘천시 공식 홈페이지를 통해 발표된다. 최우수작은 6월부터 춘천시청 대형 전광판을 비롯한 도심 주요 거점에 게시된다.
난 3월 진행한 제1회 공모전에서는 서울 강서구 거주 김해영 씨의 ‘한강에 봄내음이 실려 올 때 생각해요. 춘천, 당신이 보낸 인사일까 하고’가 최우수작으로 선정됐다.
당시 총 2054편의 문안이 접수되며 293:1의 경쟁률을 기록했다. 응모는 전국 17개 시·도에서 이어졌고 수도권(서울·경기) 응모자가 전체의 약 30%를 차지했다.
이는 춘천의 인지도 확산 성과로도 이어졌다. 공모 진행 전후 각 2주간 네이버 포털 검색량을 비교한 결과 ‘춘천’ 관련 키워드 검색량이 27.7% 급증했다.
봄내글판은 서울 광화문글판에서 영감을 받아 지난해 3월 운영을 시작한 이후 시청광장을 찾는 시민들이 인증사진을 남기는 공간으로 알려지며 SNS 등을 통해 시민 참여형 콘텐츠로 확산하고 있다.
시는 공모전을 분기별로 정례 운영해 국민의 참여를 확대하고 도시 감성 콘텐츠로 발전시켜 나갈 계획이다. 7월에는 ‘내가 꿈꾸는 춘천’을 주제로 3차 공모전을, 10월에는 ‘내가 기억하는 춘천’을 주제로 4차 공모전을 개최할 예정이다.
장병선 홍보담당관은 6일 “지난번 1회 공모전에서 예상보다 많은 국민이 참여해주셔서 춘천을 알리는데 큰 효과가 있었다”며 “도시 브랜드 홍보 효과를 확인한 만큼 봄내글판을 춘천을 대표하는 홍보 자산으로 키워나가겠다”고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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