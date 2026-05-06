세무사 사칭해 컨설팅 비용 10억원 가로챈 일당 검거
세무사를 사칭해 절세를 도와주겠다며 컨설팅 비용으로 피해자들로부터 약 10억원을 가로챈 일당이 경찰에 붙잡혔다.
인천 남동경찰서는 사기, 범죄집단조직, 세무사법 위반 등 혐의로 총책 A씨(38) 등 8명을 검찰에 구속 송치했다고 6일 밝혔다.
경찰은 또 같은 혐의로 해외콜센터 직원 40대 B씨에 대해 인터폴 적색수배를 요청했다.
A씨 등은 지난해 5월부터 세무사를 사칭해 부동산 양도소득세 등을 절감해주겠다며 피해자 34명으로부터 9억9100만원을 가로챈 혐의를 받고 있다.
이들은 정상적인 세무신고 업체인 것처럼 홈페이지를 개설·운영하면서 광고를 보고 연락한 피해자들에게 “절세를 도와주겠다”며 신고 대행 등의 비용을 요구한 것으로 조사됐다.
경찰은 A씨 등이 자금 인출·세탁과 콜센터 등 역할을 나눠 조직적으로 범행한 사실을 확인했다. 또 범죄수익금 5억4000만원을 기소 전 추징보전으로 동결했다.
경찰 관계자는 “이번 사건은 절세가 가능하다며 접근해 속인 신종 피싱 사기 범죄”라며 “동일·유사한 수법의 사기 범행에 대해 각별히 주의하고 피해가 발생하면 신속하게 수사기관에 신고해야 한다”고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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