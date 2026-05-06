제임스 카메론과 만들었다…빌리 아일리시 3D 콘서트 영화
콘서트 무비 ‘빌리 아일리시-히트 미 하드 앤드 소프트: 더 투어’ 6일 개봉
“내가 지금까지 만들고 공연한 것 중 최고의 쇼라고 생각합니다. 관객들은 단순한 관객의 시야를 넘어선 장면을 보게 될 것입니다.”(빌리 아일리시)
팝스타 빌리 아일리시와 ‘할리우드 흥행 제왕’ 제임스 카메론 감독이 공동 연출한 콘서트 실황 영화 ‘빌리 아일리시-히트 미 하드 앤드 소프트: 더 투어’가 6일 국내 개봉한다.
영화는 Z세대 팝 아이콘인 빌리 아일리시의 정규 3집 앨범 발매 기념 월드 투어 ‘히트 미 하드 앤드 소프트: 더 투어’ 가운데 지난해 7월 유럽 최대 규모의 실내 공연장인 영국 맨체스터 코옵 라이브(Co-op Live)에서 열린 콘서트의 실황을 담았다.
‘빌리 아일리시–히트 미 하드 앤드 소프트: 더 투어’의 시작은 카메론 감독의 아이디어에서 출발했다. 당시 ‘아바타: 불과 재’ 제작에 한창이던 카메론 감독은 새로운 3D 기술을 시연하던 중 빌리 아일리시의 투어를 3D로 촬영한다는 아이디어를 떠올리고 그에게 공동 연출을 제안했다.
빌리 아일리시는 “제임스 카메론은 아카데미상을 수상한 영화감독이자 3D의 제왕이지 않나. 그 정도 위상을 지닌 인물이 나와 공동 연출을 제안할 줄은 전혀 예상치 못했다”며 “정말 마법 같은 일이었다”고 회상했다.
카메론 감독은 공연 당시 16~20대의 카메라를 동시 가동하고 새로 개발한 최신 3D 기술도 사용했다. 그는 “이전까지 한 번도 사용된 적 없는 콘서트 사진 촬영 기법을 활용했다”며 “양질의 3D 영상을 얻기 위해 일반적인 2.5인치 대신 양쪽 눈을 18~20인치 간격으로 벌린 새로운 카메라를 제작했고, 나중에 배경을 재합성해 자연스럽게 어우러지는 영상을 만들어낼 방법을 찾아야 했다”고 설명했다.
아지토스(AGITOS)라는 원격 조종 로봇 카메라를 사용해 무대 바리케이드 사이의 통로를 촬영했고, 핸드헬드 카메라를 관객석에 배치해 생생한 군중의 분위기를 포착했다. 카메론 감독이 가장 만족스러웠던 것은 관객을 공연의 한가운데로 데려다주는 장면들이었다. 수개월간 빌리 아일리시를 설득한 끝에 특수제작 3D 카메라를 무대에 설치했기에 가능했다.
빌리 아일리시는 “영화 촬영으로 인해 공연 분위기가 달라지지 않길 바랐다”면서 “카메론 감독이 이런 신념에 동의해 줬다”고 고마움을 전했다. 이어 “우리는 처음부터 이 영화의 촬영 목표가 예술이 전 세계 사람들에게 미치는 영향과 내가 팬들과 나누는 놀라운 유대감을 담아내는 것이라고 합의했다”며 “완성된 영화는 정말 환상적”이라고 말했다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
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