한우 귀표 바꿔 보험금 4억 가로챈 일당 적발…주범 구속 송치
보험에 가입되지 않은 소의 귀표를 바꿔 달아 보험금 수억원을 가로챈 일당이 경찰에 적발됐다. 귀표는 소 개체를 식별하는 일종의 신분증 역할을 한다.
전북경찰청 광역범죄수사대는 보험사기방지 특별법 위반 혐의로 주범 A씨(40대)를 검찰에 구속 송치하고 공범 7명을 불구속 송치했다고 6일 밝혔다.
A씨 등은 2022년부터 약 2년간 군산·김제·고창 지역에서 한우농가를 운영하며 보험에 가입되지 않은 소를 도축한 뒤 보험 가입 소의 귀표를 바꿔 다는 수법으로 보험금 4억4000만원을 가로챈 혐의를 받는다.
이들은 미리 섭외한 수의사 B씨를 통해 허위 진단서를 발급받아 긴급 도축 절차를 진행한 뒤 보험 가입 소의 귀표를 도축한 소에 부착해 보험금을 청구한 것으로 조사됐다.
B씨는 허위진단서를 발급해주고 그 대가로 소정의 수수료를 받았으며, A씨 등은 보험사의 의심을 피하기 위해 보험금을 분산 청구했다고 경찰은 설명했다.
경찰은 도축된 소의 유전자(DNA)와 귀표상 개체의 유전자가 일치하지 않은 점 등을 토대로 수사를 벌여 범행을 밝혀냈다. 또 폐질환으로 도축됐다고 신고한 소의 폐 손상 부위가 실제로는 폐기되지 않은 점도 확인했다.
경찰은 범행에 가담한 수의사에 대해서도 수사를 이어가고 있다.
경찰 관계자는 “축산농가 피해 보전을 위해 운영되는 보험 제도를 악용한 범죄에 대해 엄정 대응할 방침”이라며 “관계기관과 함께 귀표 관리 감독 강화 방안도 추진할 예정”이라고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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