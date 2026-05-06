충북도, 공공형 키즈카페 7곳 조성
내년까지 50억 들여 테마형
청주·충주·괴산 등 5개 시·군
충북도는 저출생 위기 극복과 양육 부담 완화를 위해 도내 5개 시·군에 공공형 키즈카페 7곳을 조성한다고 6일 밝혔다.
도는 내년 12월까지 50억원을 들여 청주, 충주, 옥천, 괴산, 단양에 지역특성을 반영한 테마형 놀이공간을 조성할 계획이다.
청주시 상당구 수암골 일원에는 목재문화체험장이 들어선다. 기존 상당 청소년문화의 집을 목재문화 체험공간으로 새로 조성한다. 지하 1층과 지상 1층은 유아목재체험놀이터와 쉼터 공간으로 지상 2층은 목재체험을 위한 다목적 체험장으로 꾸며진다.
조선시대 태교 문화를 토대로 한 청주 사주당태교랜드에는 785㎡ 규모의 대형 키즈카페가 들어선다. 태교와 부모 교육 등 다양한 가족 프로그램이 어우러진 복합 문화공간으로 구축할 예정이다.
사주당 태교랜드는 청주 출신 사주당 이씨가 집필한 태교지침서인 태교신기를 바탕으로 산모에 좋은 요리법과 태교법 교육, 임산부·영유아 체험 프로그램 등이 운영될 예정이다.
충주 자연생태체험관은 리모델링 공사로 생태체험관 지하 1층 공간을 영유아와 초등학생을 위한 실내 놀이공간으로 바꾼다. 충주 목재체험관도 자연친화적 놀이 공간으로 조성된다.
옥천통합복지센터는 육아지원서비스와 부모 상담 등이 한곳에서 해결하는 원스톱 통합 돌봄 공간으로 운영되고 괴산에는 1796세대 입주가 예정인 미니복합타운에 키즈카페를 설치한다. 단양 다누리센터는 4D체험관을 키즈카페로 새 단장한다.
도 관계자는 “도내 아이들이 차별 없이 마음껏 놀 수 있도록 환경을 조성하고 인프라를 확충해 나가는 데 최선을 다 하겠다”고 밝혔다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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