김태흠, 정진석 공천 우려에 재차 반발…“도의적 책임져야”
김태흠 충남지사가 정진석 전 대통령 비서실장의 국회의원 재·보궐 선거 출마에 대해 재차 반대 의사를 밝혔다.
김 지사는 6일 MBC 라디오 인터뷰에서 “비서실장이라는 최측근 자리에 있으면서 계엄이라는 초유의 사태가 벌어졌는데, 국회의원 선거에 나간다는 것은 보편성과 상식에 맞지 않는다”고 비판했다.
이어 “법적 책임을 떠나 도의적 책임을 져야 한다. 대통령은 판단을 잘못해 영어의 몸이 되었는데 비서실장은 국회의원에 나온다는 것을 국민들이 이해할 수 있겠느냐”고 지적했다.
‘조작기소 특검법’에 대한 입장을 명확히 밝히지 않은 박수현 더불어민주당 충남지사 후보에 대해서는 “예상했던 대로 미꾸라지처럼 빠져나가는 책임 회피 정치”라고 비난했다.
김 지사는“박 후보는 대변인 시절 누차 이 법을 옹호해 왔다”며 “대통령이 되기 전의 범죄 혐의를 지금 지우겠다는 것은 만인 앞에 평등해야 할 법체계를 흔들고 독재로 가는 것”이라고 말했다.
이어 “이명박 전 대통령도 재판을 통해 감옥에 보냈던 사람들이 더 많은 범죄 숫자로 기소돼 있는데 그걸 지우겠다는 것이냐”며 “본인에게 불리하다고 책임지지 않는 것은 정치인의 도리가 아니다”고 지적했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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