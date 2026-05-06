“유해조수 잡으려고”…사제 총‧석궁 제작 50대 구속
해외직구를 통해 총기 부품을 산 뒤 직접 사제 공기총을 만든 50대가 경찰에 붙잡혔다.
강원경찰청 광역범죄수사대는 총포·도검·화약류 등의 안전 관리에 관한 법률 위반 혐의로 50대 A씨를 구속했다고 6일 밝혔다.
경찰에 따르면 A씨는 2021년부터 해외 직구를 통해 총기 부품을 구입한 뒤 강원도 춘천 자신의 집에서 사제 공기총 3점과 석궁 2점, 다량의 총알과 화살촉 등을 만들어 소지한 혐의를 받고 있다.
경찰이 A씨로부터 압수한 사제총기는 조준경과 탄창을 결합할 수 있고 석궁은 화살뿐만 아니라 쇠 구슬도 발사할 수 있는 구조였다.
A씨가 직접 만든 총알은 지름이 8mm에 달해 일반 공기총(4.5mm~5.5mm) 대비 파괴력이 훨씬 더 강했다. 2cm 두께의 합판을 가볍게 관통할 정도의 위력이 있는 것으로 확인됐다.
A씨는 다양한 모양의 총알을 만들어 집 안 또는 앞마당에서 여러 차례 시험 발사를 한 것으로 드러났다.
경찰은 “살상용 사제 총기 등을 만들어 보관하고 있는 사람이 있다”는 제보를 바탕으로 수사에 착수해 A씨를 붙잡았다.
A씨는 경찰 조사에서 “유해조수를 잡기 위해서 총을 제작했다”고 진술한 것으로 알려졌다.
경찰은 총기 부품 제공, 수법 공유 등 공범 여부에 대해 수사 중이다.
최현석 강원경찰청장은 “호기심으로 만든 사제 총기라고 하더라도 국민의 생명을 직접 위협하는 중범죄에 해당할 수 있는 만큼 단속을 강화하겠다”고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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