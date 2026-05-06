우상호 “조작기소 특검 자체도 다시 논의해야…보수 결집 할수도”
우상호 더불어민주당 강원툭별자치도지사 후보는 6일 이른바 ‘조작 기소(공소 취소) 특검법’과 관련해 “특검 방식으로 갈지, 다른 방식으로 갈지는 지방선거 이후 당내 논의를 거쳐 결정해야 한다”며 “특검이라고 하는 문제까지를 포함해 다시 논의해야 한다”고 밝혔다.
우 후보는 이날 YTN 라디오 ‘장성철의 뉴스명당’에 출연해 “민주당은 선거 분위기가 좋으면 스스로 까먹는 경향이 있다”며 “대통령도 취임 초반 본인 관련 사안을 법제화하지 말라고 했는데 왜 굳이 중요한 선거 시기에 특검법을 발의해 논쟁을 키우는지 모르겠다. 바람직하지 않았다”고 지적했다. 이어 “결국 보수 결집에 도움이 될 수 있다”고 덧붙였다.
그러면서 “당시 이재명 대통령을 감옥에 보내기 위해 무리한 수사가 있었고, 조작 기소라고 볼 만한 정황도 확인됐다”면서도 “그 문제를 어떻게 할 것이냐는 과제는 남아 있지만, 처리 방식은 차분히 논의할 필요가 있다”고 말했다. 또 “과거에도 검찰개혁 과정에서 대통령 뜻이라며 이야기하고 다니는 사람이 많았다”며 “이 문제는 내용과 절차, 시기까지 포함해 지방선거 이후 논의하는 게 맞다”고 강조했다.
우 후보는 당내 분위기에 대해 “제가 알아보니 오늘 다 정리된다고 하더라”며 “민주당 차원에서도 오늘부로 이 문제를 털고 가는 방향으로 정리할 것으로 안다. 더 이상 공격과 비판의 대상이 되지 않도록 할 것”이라고 말했다.
국민의힘 소속 김진태 강원지사 후보를 향해서는 “4년 전 한국은행 본점을 강원도로 유치하겠다고 공약해 당선됐지만, 정작 유치를 위한 최소한의 준비도 돼 있지 않다”며 “공약 신뢰도가 많이 떨어진 상태”라고 비판했다.
하정우 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보의 이른바 ‘오빠 논란’에 대해선 “정치와 선거를 처음 하다 보니 어떤 행동이 국민에게 상처가 될 수 있는지 주변에서 알려줄 필요가 있다”며 “당 선배들이 다양한 조언을 해줬으면 한다”고 말했다.
우 후보는 이날 정원오 민주당 서울특별시장 후보는 ‘강원-서울 상생협력 협약 기자회견’을 열고, 양 지역의 상생·번영 발전을 위한 구체적인 협력 방안을 발표할 예정이다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
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