우상호 “조작기소 특검 자체도 다시 논의해야…보수 결집 할수도”

우상호 민주당 강원도지사 후보. 연합뉴스

“민주당은 선거 분위기가 좋으면 스스로 까먹는 경향이 있다”며 “대통령도 취임 초반 본인 관련 사안을 법제화하지 말라고 했는데 왜 굳이 중요한 선거 시기에 특검법을 발의해 논쟁을 키우는지 모르겠다. 바람직하지 않았다”고 지적했다. 이어 “결국 보수 결집에 도움이 될 수 있다”고 덧붙였다.

“정치와 선거를 처음 하다 보니 어떤 행동이 국민에게 상처가 될 수 있는지 주변에서 알려줄 필요가 있다”며 “당 선배들이 다양한 조언을 해줬으면 한다”고 말했다.

‘강원-서울 상생협력 협약 기자회견’을 열고, 양 지역의 상생·번영 발전을 위한 구체적인 협력 방안을 발표할 예정이다.