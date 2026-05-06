대구노동청 11~15일 끼임사고 초고위험 사업장 점검
대구지방고용노동청은 제조업 사업장에서 잇따라 발생하는 끼임 사고를 예방하기 위하여 11~15일 대구·경북 지역 제조업 초고위험 사업장 111곳을 대상으로 집중 불시점검을 실시한다.
대구노동청에 따르면 지난해 12월 15일 경북 영주시 제강압연 공장에서 청조 작업 중 롤러 설비에 노동자가 끼이는 사고가 발생했고 지난 1월 2일에는 경북 영주시 세차장에서 물청소 후 나오던 중 노동자가 세차기계와 벽사이 끼이는 사고가 발생했다. 지난 2월 3일에는 대구 달서구 금속가공 공장에서 코일 두께 조정 중 노동자가 코일에 끼이는 사고를 당하기도 했다.
이번 점검을 통해 5대 중대재해 위험요인과 12대 핵심 안전수칙 준수 여부를 확인하고 특히 방호덮개 등 방호장치의 설치, 정비보수 작업 시 잠금 조치와 안전표지 부착 등 끼임 사고 예방 위반 여부를 철저히 점검할 예정이다.
실제 사고가 빈번하게 발생하는 취약시간대인 오전 9~11시, 오후 1~3시를 집중 점검 시간대로 정하고 예고 없이 불시 점검을 실시해 현장 경각심 고취하고 점검 실효성을 동시에 높일 방침이다.
황종철 청장은 “기본적인 핵심 안전수칙을 준수한다면 끼임 사고는 발생하지 않는다”며 “기계와 기구의 방호장치를 설치하고 정비하거나 보수할 때 전원을 차단하는 등 기본 안전수칙이 일상화될 수 있도록 노력해야 한다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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