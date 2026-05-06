美공화당, 트럼프 연회장 공사 승인? 1.5조원 투입 논란

백악관 보안 강화에 10억 달러 배정

연회장 공사 승인 여부 두고 말 달라

지난달 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관 연회장에서 열린 출입기자단 만찬 도중 총격 사건이 발생한 뒤 미국 비밀경호국 요원들이 도널드 트럼프 대통령을 둘러싼 모습. AP연합뉴스

트럼프 행정부가 ‘이스트윙 현대화 프로젝트’라고 부르는 사업과 관련돼 있다.

4억 달러가 들 수 있다고 밝힌 바 있다. 다만

전액 민간 기부금으로 조성해 납세자 부담은 없을 것이라고 말해왔다.

“보안 위험? 이미 귀빈 접대하고 있지 않나”



5일(현지시간) 미국 워싱턴DC 워싱턴기념탑에서 바라본 백악관 새 연회장 공사 현장. AP연합뉴스

하지만 항소법원 재판부가 리언 판사의 명령 효력을 일시 정지하면서 공사는 빠르게 이어지고 있다.

공화 “연회장 승인 아냐”…백악관 “인정한 것”



마코 루비오 미국 국무장관(왼쪽)과 피트 헤그세스 국방장관이 지난달 25일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 브리핑룸에서 도널드 트럼프 대통령의 발언을 듣고 있는 모습. EPA연합뉴스

과반으로 통과 가능… 민주당 표 필요 없어

