부산시, 전국 최대 1조3680억 투입…중기 숨통 틔운다
추경 5000억원 늘려 공급
만기 기업 6개월 상환 유예
원자재 공동구매 금융 지원
중동 지역 분쟁 장기화와 환율 급등 등 대외 불확실성이 커지자, 부산시가 전국 최대 규모의 중소기업 유동성 지원에 나섰다.
부산시는 추가경정예산을 편성해 기존보다 5000억원 늘어난 총 1조3680억원 규모의 중소기업 운전자금을 이달 초부터 공급한다고 6일 밝혔다. 전국 지자체 가운데 최대 규모다.
이번 지원은 환율 변동과 원자재 가격 상승 등으로 발생한 기업의 단기 자금 공백을 메우는 데 초점을 맞췄다. 기업은 부산경제진흥원 심사를 거쳐 추천서를 발급받은 뒤 전국 14개 시중은행에 제출하면 된다.
특히 올해 대출 만기가 도래하는 기업은 원금 상환을 6개월 유예받는다. 이 기간 1.0~2.5%의 이차보전을 지원해 이자 부담도 낮춘다.
원자재 공동구매를 위한 특화 금융지원도 마련됐다. 부산시와 중소기업중앙회 부산울산본부, BNK부산은행이 협력해 1000억원 규모 정책자금을 조성한다. 시는 이차보전율을 2.0%로 높이고, 기업당 최대 8억원, 명문향토기업은 10억원까지 지원한다. 중기중앙회는 공동구매를 맡고, 부산은행은 우대금리를 제공한다.
부산시는 운전자금을 포함해 총 1조4290억원 규모의 중소기업 자금 지원 체계를 운영한다. 일반 운전자금 외에도 관세 피해, 글로벌 리스크 대응, 환율케어, 육성자금 등 7개 상품으로 구성해 기업 상황에 맞춘 지원이 가능하게 했다.
소상공인 지원도 병행한다. 시는 8000억원 규모 자금을 별도로 공급하고 비타민 플러스 정책자금 400억원과 특례 보증 1640억원도 운영한다. 연회비와 보증료 부담을 낮춘 ‘3무 희망잇기 카드’도 함께 추진해 금융 접근성을 높인다.
부산상공회의소에 따르면 올해 상반기 기업들이 꼽은 주요 경영 리스크는 원자재·에너지 비용 상승과 환율 변동성 확대였다. 자금 지원 확대 등 제도적 대응 필요성도 제기됐다.
부산시 관계자는 “대외 환경 악화로 기업들의 자금 부담이 커진 상황을 고려해 지원 규모를 확대했다”며 “적기에 정책자금을 공급해 기업들이 안정적으로 경영 활동을 이어갈 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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