김포 전역이 ‘김포랜드’…어린이날 축제 4개 공원서 열려
경기 김포시가 어린이날을 맞아 4개 공원에서 대규모 체험형 축제를 열어 가족 단위 시민들의 큰 호응을 얻었다.
김포시는 지난 5월 5일 제104회 어린이날을 맞아 한강신도시호수공원, 한강중앙공원, 걸포중앙공원, 마송중앙공원 등 관내 거점 공원 4곳에서 ‘상상과 현실이 만나는 특별한 공간, 비밀의 김포랜드’를 주제로 문화축제를 동시에 개최했다.
이번 행사는 시민들이 먼 거리 이동 없이 집 가까운 곳에서 놀이공원 같은 축제를 즐길 수 있도록 기획된 생활밀착형 행사로, 김포 전역을 하나의 ‘김포랜드’로 구현했다는 점에서 의미를 더했다.
행사는 기념식을 시작으로 고적대와 에어아바타, 어린이 가족이 함께한 대형 퍼레이드가 펼쳐졌으며, 인기 캐릭터 공연이 이어지며 현장 분위기를 끌어올렸다. 캐치 티니핑, 미니특공대 싱어롱쇼, 캐리와 친구들 공연 등 어린이들이 선호하는 프로그램이 진행돼 큰 호응을 얻었다.
또한 교통안전체험, 화재대피체험, 완강기체험, 초록정원사 체험, 음악체험, 가족사진 촬영, 반려동물 상담소 등 다양한 체험부스와 함께 풍선·버블공연, 에어바운스 놀이기구, 가족노래자랑과 운동회, 장난감 놀이터 등 가족 참여형 프로그램도 운영됐다.
특히 올해는 미아보호소를 설치하고 미아팔찌 만들기 체험을 도입해 안전 관리까지 강화하며 시민들의 긍정적인 반응을 이끌어냈다.
사전공연으로는 위자드콰이어합창단과 김포시태권도시범단이 무대에 올라 축제의 시작을 알리며 분위기를 한층 고조시켰다.
행사에 참여한 시민들은 “멀리 가지 않아도 집 앞에서 다양한 공연과 체험을 즐길 수 있어 만족스럽다”며 높은 만족도를 나타냈다. 한 방문객은 “아이와 부모 모두 뜻깊은 시간을 보낼 수 있었다”고 전했다.
김포시는 행사 전반에 걸쳐 안전 관리에 중점을 두고 준비했으며, 축제는 큰 사고 없이 질서 있게 마무리됐다.
시 관계자는 “어린이들이 마음껏 웃고 즐기며 꿈을 키울 수 있는 시간을 마련해 기쁘다”며 “앞으로도 가족이 함께 즐길 수 있는 문화축제를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
김포=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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