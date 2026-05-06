전남도, 수산종자 1730만마리 방류…어민소득 증대 총력

14개 시군 연안에 15개 품종 방류…생태주기 맞춰 12월까지 방류



박영채 “바다숲·인공어초와 지속가능 자원 구축” 강조

전남도 수산자원 방류사업. 전남도 제공

전남도는 수산자원 회복과 어민 소득 증대를 목표로 올해 33억원을 투입해 14개 시군 연안에 수산종자 1730만 마리를 방류한다고 밝혔다.



전남도는 수산자원 감소와 어업인 소득 정체 등 현안에 대응하기 위해 수산종자 방류사업을 지속적으로 확대해왔다. 1988년부터 지난해까지 총 667억원을 들여 5억9000만 마리를 방류하며 해양생태계 보전과 어족자원 회복에 기여해왔다.



올해 방류 품종은 어촌계 수요조사를 거쳐 선정된 감성돔, 점농어, 대하, 꽃게, 꼬막, 해삼 등 총 15개 품종이다. 이들 종자는 생태 주기에 맞춰 12월까지 순차적으로 연안에 방류될 예정이다.



전남도는 방류사업의 효과를 높이기 위해 2007년부터 수산종자 방류효과 조사를 한국수산자원공단에 위탁하고 있다. 혼획률 조사와 유전자 분석 등 과학적 기법을 활용해 연안·어종별 방류 효과를 분석, 방류의 실효성을 체계적으로 검증하고 있다.



한국수산자원공단의 수산종자 방류 경제성 평가에 따르면, 능성어는 3.5배, 감성돔은 2배, 돌돔은 19배의 경제성이 있는 것으로 나타났다. 이는 수산종자 방류사업이 어업인 소득 증대에 실질적으로 기여하고 있음을 보여준다.







무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전남도는 수산자원 회복과 어민 소득 증대를 목표로 올해 33억원을 투입해 14개 시군 연안에 수산종자 1730만 마리를 방류한다고 밝혔다.전남도는 수산자원 감소와 어업인 소득 정체 등 현안에 대응하기 위해 수산종자 방류사업을 지속적으로 확대해왔다. 1988년부터 지난해까지 총 667억원을 들여 5억9000만 마리를 방류하며 해양생태계 보전과 어족자원 회복에 기여해왔다.올해 방류 품종은 어촌계 수요조사를 거쳐 선정된 감성돔, 점농어, 대하, 꽃게, 꼬막, 해삼 등 총 15개 품종이다. 이들 종자는 생태 주기에 맞춰 12월까지 순차적으로 연안에 방류될 예정이다.전남도는 방류사업의 효과를 높이기 위해 2007년부터 수산종자 방류효과 조사를 한국수산자원공단에 위탁하고 있다. 혼획률 조사와 유전자 분석 등 과학적 기법을 활용해 연안·어종별 방류 효과를 분석, 방류의 실효성을 체계적으로 검증하고 있다.한국수산자원공단의 수산종자 방류 경제성 평가에 따르면, 능성어는 3.5배, 감성돔은 2배, 돌돔은 19배의 경제성이 있는 것으로 나타났다. 이는 수산종자 방류사업이 어업인 소득 증대에 실질적으로 기여하고 있음을 보여준다.박영채 전남도 해양수산국장은 6일 “수산종자 방류사업은 단순한 개체 수 확대를 넘어 과학적 검증을 기반으로 어업인 소득을 높이는 핵심 사업”이라며 “바다숲 조성, 인공어초 설치 등과 연계해 지속 가능한 수산자원 기반을 구축하겠다”고 밝혔다.무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지