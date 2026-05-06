김관영, 무소속 출마 강행…전북지사 선거판 ‘요동’
6일 예비후보 등록…도정 권한대행 체제 전환
민주당 공천 후폭풍 확산…7일 공식 출마 선언
대리기사비 현금 지급 의혹으로 더불어민주당에서 제명된 김관영 전북특별자치도지사가 결국 무소속 출마를 선택했다. 민주당의 핵심 지지 기반인 전북에서 현직 지사가 당 지도부와 결별하고 독자 노선에 나서면서 전북지사 선거 구도에도 적잖은 파장이 예상된다.
6일 김 지사 측에 따르면 김 지사는 이날 오후 전북도지사 예비후보로 등록한다. 현직 단체장이 예비후보로 등록할 경우 공직선거법에 따라 선거일까지 직무가 정지되며, 전북도정은 행정부지사 권한대행 체제로 전환된다. 김 지사는 7일 전북도의회에서 기자회견을 열고 무소속 출마를 공식 선언할 예정이다.
김 지사의 이번 결정은 민주당의 징계 및 후보 검증 기준을 둘러싼 형평성 논란과 맞물려 있다. 김 지사 측은 자신에 대해서는 CCTV 영상 공개 직후 곧바로 제명 조치가 이뤄진 반면, 유사 의혹이 제기된 다른 후보들에 대해서는 상대적으로 다른 기준이 적용됐다고 주장하고 있다.
김 지사 측 관계자는 “도민 선택권이 충분히 보장되지 못한 상황에서 지역 민심을 직접 확인받겠다는 판단”이라며 “정치적 부담이 크더라도 정면 돌파 외에는 선택지가 없었다”고 말했다.
지역 정치권에서는 민주당 공천 과정 이후 후폭풍이 이어지는 분위기다. 일부 지지자들을 중심으로 출마 촉구 집회와 서명 운동 등이 이어지면서 지역 정치권 내부 갈등도 수면 위로 떠오르고 있다.
김 지사 역시 최근 기자간담회에서 “도민 의사가 충분히 반영되지 않은 결정에 문제를 제기할 필요가 있다”며 “현장에서 직접 민심을 듣겠다”고 밝히는 등 강행 의지를 드러낸바 있다.
반면 민주당 전북도당은 강하게 반발하고 있다. 민주당 측은 “무소속 출마는 지역 사회 갈등을 키울 수 있다”며 “이재명 정부와의 협치, 2036 하계올림픽 유치 등 주요 현안 추진에도 부담으로 작용할 수 있다”고 비판했다.
정치권 안팎에서는 김 지사의 무소속 출마가 전북 선거 구도를 뒤흔들 변수로 떠올랐다는 분석이 나온다. 다만 민주당 조직력과 정권 프리미엄이 여전히 강한 상황에서 무소속 후보가 실제 경쟁력을 확보할 수 있을지를 두고는 전망이 엇갈린다.
특히 향후 사법 리스크 대응과 민주당 지지층 이탈 여부, 중도층 흡수 가능성 등이 선거 판세를 좌우할 핵심 변수로 거론된다.
지역 정치권 관계자는 “김 지사가 사실상 정치적 승부수를 던진 상황”이라며 “공식 출마 선언 이후 지역 민심 흐름이 어느 방향으로 움직일지가 최대 관전 포인트가 될 것”이라고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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