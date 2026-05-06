맨발·오솔길 확대…의정부시, 일상 속 걷기 인프라 강화
경기 의정부시가 생활권 곳곳에 맨발길과 오솔길을 확대해 도시 전역을 연결하는 보행 네트워크 구축에 속도를 내고 있다.
의정부시는 하천변과 공원, 자투리 녹지 등 도심 유휴공간을 활용해 시민 누구나 일상 가까이에서 자연을 체감할 수 있는 ‘맨발길’과 ‘오솔길’을 확대 조성 중이라고 6일 밝혔다.
현재 시 전역에는 총 29곳, 약 6.35㎞ 규모의 산책로가 운영되고 있으며, 하천변 11곳을 포함해 공원과 녹지 공간을 연결하는 보행 인프라를 단계적으로 구축해 왔다. 시는 올해 안에 산책로를 36곳까지 늘려 ‘슬세권’ 기반의 생활 밀착형 보행환경을 완성할 계획이다.
특히 시는 단순 정비 수준을 넘어 입지 선정부터 조성, 관리까지 직접 수행하는 ‘계획형 산책로’ 체계를 도입해 시민의 건강과 휴식을 고려한 보행 환경을 조성하고 있다.
시는 시민 이용 방식의 다양성을 반영해 맨발길과 오솔길을 병행 조성하고 있다. 맨발길은 황토와 마사토를 활용해 맨발 보행을 통한 건강 증진과 치유 기능에 중점을 둔 반면, 오솔길은 신발을 신고도 편안하게 이용할 수 있도록 자연 지형을 살리고 쉼터와 편의시설을 함께 배치해 일상적인 산책에 적합하게 설계됐다.
정책 추진의 체계성을 높이기 위해 ‘맨발 산책길 조성·관리 매뉴얼’을 수립하고, 대상지 선정부터 설계 기준, 유지관리 방안까지 표준화했다. 또한 맨발길 BI 표준디자인을 개발해 사업 전반의 통일성과 지속가능성을 확보했다.
이와 함께 경전철 하부 공간과 중랑천, 자일천 일대 하천변 불법 경작지를 정비해 산책로로 전환하는 등 활용도가 낮던 공간을 시민을 위한 열린 보행 공간으로 재구성하며 도시 환경 개선과 공공성 회복을 동시에 추진하고 있다.
재원 측면에서는 경기도 보조사업을 활용해 재정 부담을 줄이면서도 수요가 높은 지역 중심으로 사업을 확대하고 있다.
올해는 산책로가 부족했던 지역을 중심으로 7곳을 추가 조성한다. 의정부1동, 녹양동, 흥선동에는 아파트 인근 유휴지를 활용한 도심형 맨발길 3곳이 들어서며, 신곡2동 부용천에는 수변형 맨발길이 조성된다.
송산3동, 장암동, 자금동에는 녹지대를 활용한 오솔길 3곳이 마련돼 생활권과 밀접한 보행 환경이 한층 강화될 전망이다.
시 관계자는 “앞으로 개별 산책로 확충을 넘어 도시 전역을 하나의 보행 네트워크로 연결하는 데 정책 역량을 집중할 것”이라며 “시민들이 집 앞에서 쉽게 자연을 접할 수 있는 걷기 문화를 정착시켜 도시 경쟁력으로 발전시키겠다”고 밝혔다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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