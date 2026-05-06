맨발·오솔길 확대…의정부시, 일상 속 걷기 인프라 강화

의저부경전철하부맨발길. 의정부시 제공

현재 시 전역에는 총 29곳, 약 6.35㎞ 규모의 산책로가 운영되고 있으며, 하천변 11곳을 포함해 공원과 녹지 공간을 연결하는 보행 인프라를 단계적으로 구축해 왔다. 시는

특히 시는 단순 정비 수준을 넘어 입지 선정부터 조성, 관리까지 직접 수행하는 ‘계획형 산책로’ 체계를 도입해 시민의 건강과 휴식을 고려한 보행 환경을 조성하고 있다.

녹지대맨발길. 의정부시 제공

생태하천맨발길. 의정부시 제공